Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Pupperazzi добавят в Game Pass в январе 2022 года, в день релиза

Pupperazzi добавят в Game Pass в январе 2022 года, в день релиза


Игра Pupperazzi станет частью подписки Xbox Game Pass, при этом сразу после релиза. Разработчики в новом трейлере сообщили, что выход их игры состоится 20 января 2022 года — на Xbox и PC.

В Pupperazzi предстоит стать фотографом собак. Игроки должны находить в городе собак, ловить удачные кадры. Как отмечают разработчики, мир игры полностью населен собаками. При этом фото можно отредактировать прямо в самой игре или сделать их интереснее, если приобрести различные предметы и взаимодействовать с собаками.

Ниже можно посмотреть геймплей Pupperazzi, игра будет 20 января в Game Pass.


Watch this video on YouTube

 

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Власти Украины собираются подать в суд на Евросоюз
Власти Украины собираются подать в суд на Евросоюз
Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Ралли «Дакар» появится на Xbox в игре Dakar Desert Rally от Saber Interactive
Ралли «Дакар» появится на Xbox в игре Dakar Desert Rally от Saber
Похоже, в DLC Serious Sam 4 игроков отправят в Россию
Похоже, в DLC Serious Sam 4 игроков отправят в Россию
Сегодня последний день распродажи игр и DLC для Xbox в рамках The Game Awards
Сегодня последний день распродажи игр и DLC для Xbox в рамках The
Анонсированы «самые быстрые гонки во вселенной» — игра Redout II
Анонсированы «самые быстрые гонки во вселенной» — игра Redout II
Анонсирована тактическая RPG с антуражем стимпанка — Circus Electrique
Анонсирована тактическая RPG с антуражем стимпанка — Circus Electrique
Pupperazzi добавят в Game Pass в январе 2022 года, в день релиза
Pupperazzi добавят в Game Pass в январе 2022 года, в день релиза
Киану Ривз рассказал об отношении к NFT, метавселенным и криптовалютам
Киану Ривз рассказал об отношении к NFT, метавселенным и криптовалютам
Румынские рабочие украли топливо с американской базы на $2 млн
Румынские рабочие украли топливо с американской базы на $2 млн
Даня Милохин высказался о своих биологических родителях
Даня Милохин высказался о своих биологических родителях
Кристина Орбакайте рассказала, чем кормит семью
Кристина Орбакайте рассказала, чем кормит семью

Топ на сегодня

На форуме «Российский Север» 8 проектов представителей коренных малочисленных народов получили гранты от Росмолодежи
На форуме «Российский Север» 8 проектов представителей коренных
Dustborn
Dustborn
Пользователи сообщили о новом сбое в сети Solana
Пользователи сообщили о новом сбое в сети Solana
Meta открыла доступ к VR-соцсети в США и Канаде
Meta открыла доступ к VR-соцсети в США и Канаде
Татьяна Волосожар рассказала о неприятном инциденте на съемках «Ледникового периода»
Татьяна Волосожар рассказала о неприятном инциденте на съемках

Еще по теме

Официально: Exo One добавят в Game Pass в день релиза
Официально: The Gunk выходит 16 декабря, сразу в Game Pass
Официально: DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game добавят в Game Pass в день релиза
Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза