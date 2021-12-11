Pupperazzi добавят в Game Pass в январе 2022 года, в день релиза





Игра Pupperazzi станет частью подписки Xbox Game Pass, при этом сразу после релиза. Разработчики в новом трейлере сообщили, что выход их игры состоится 20 января 2022 года — на Xbox и PC.

В Pupperazzi предстоит стать фотографом собак. Игроки должны находить в городе собак, ловить удачные кадры. Как отмечают разработчики, мир игры полностью населен собаками. При этом фото можно отредактировать прямо в самой игре или сделать их интереснее, если приобрести различные предметы и взаимодействовать с собаками.

Ниже можно посмотреть геймплей Pupperazzi, игра будет 20 января в Game Pass.

Watch this video on YouTube