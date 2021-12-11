Ралли «Дакар» появится на Xbox в игре Dakar Desert Rally от Saber Interactive





Издательство Saber Interactive анонсировало новый гоночный проект — игру Dakar Desert Rally. Заявлено, что игра предоставит «Аутентичный опыт ралли Дакар».

В Dakar Desert Rally игроков ждет больше 30 этапов полноценного ралли из официальных гонок ралли Дакар 2020 и 2021 годов с лицензированными автомобилями, командами и пилотами. В игре будет открытый мир, многопользовательские и однопользовательские режимы, динамическая погода, времена года и многое другое, что позволит передать атмосферу реальной гонки. В том числе, заявлено, что игроки смогут «буксировать и спасать конкурентов», за что им дадут дополнительные очки ремонта.

Даты релиза у Dakar Desert Rally пока нет, игра должна выйти в 2022 году.

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