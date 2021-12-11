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Румынские рабочие украли топливо с американской базы на $2 млн

Румынские рабочие украли топливо с американской базы на $2 млн

Министерство обороны США расследует хищение значительных запасов топлива на американской авиабазе имени Михаила Когэлничану в Румынии, передает Military.com.

Как сообщила пресс-секретарь 21-го военного командования США майор Вонни Райт, ущерб оценивается в $2 млн.

Правоохранительные органы подтвердили масштабный характер хищений. Общие потери от преступной деятельности оцениваются в $2 млн. По предварительным данным, дизельное топливо выкачивали из цистерн. Оно предназначалось для питания дизельных генераторов на авиабазе им. Михаила Когэлничану.

База интегрирована в систему одноименного международного аэропорта, основной контингент на ней составляют военнослужащие ВВС США. Кроме того, там служат несколько румынских подразделений и работает местный гражданский персонал.

По предварительным данным, топливо похищали с 2017 года. Райт не стала уточнять, на кого именно пали подозрения Пентагона, однако румынская пресса пишет, что топливо сливали румынские рабочие, которые обслуживали генераторы и имели доступ к складам ГСМ на авиабазе. Как уточняется, похитители разбавляли топливо в цистернах, чтобы недостача не была обнаружена, однако это привело к неполадкам генераторов, и американцы быстро установили причину проблем. 

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По материалам: uposters.ru

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