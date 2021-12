Сегодня последний день распродажи игр и DLC для Xbox в рамках The Game Awards





Перед мероприятием The Game Awards 2021 компания Microsoft с партнерами запустила распродажу игр в Microsoft Store, в рамках которой можно купить порядка 130 различных проектов и DLC со скидками. Это далеко не самая большая продажа, которая проходила в Microsoft Store в последние недели, но есть скидки, которые заслуживают внимания.

Распродажа игр и DLC для Xbox в рамках The Game Awards длится всего пару дней, она завершается уже завтра, 12 декабря. Если вы хотели что-то купить — сейчас самое время это сделать.

Полный список предложений в рамках данной распродажи:

Стоимость в рублях указана по курсу: $1 = 73,6 руб.Название игрыБез скидкиСо скидкойСкидка (%)A Plague Tale: Innocence$39.992943 руб.$9.99735 руб.75%Alan Wake Remastered$24.991839 руб.$19.91465 руб.20%Apex Legends™ — издание чемпиона$39.992943 руб.$25.91906 руб.35%Набор Assassin’s Creed Вальгалла + Immortals Fenyx Rising$109.998095 руб.$49.493642 руб.55%Набор Assassin’s Creed Вальгалла + Watch Dogs: Legion$129.999567 руб.$58.494305 руб.55%ASSASSIN’S CREED® ВАЛЬГАЛЛА – DELUXE EDITION$79.995887 руб.$31.992354 руб.60%Assassin’s Creed Вальгалла Ultimate Edition$119.998831 руб.$59.994415 руб.50%Back 4 Blood: Ultimate-издание$99.997359 руб.$69.995151 руб.30%Batman: Коллекция Аркхема$59.994415 руб.$17.991324 руб.70%Battlefield™ 2042 Gold Edition Xbox One & Xbox Series X|S$99.997286 руб.$79.995888 руб.20%Battlefield™ 2042 — Издание Ultimate для Xbox One и Xbox Series X|S$119.998831 руб.$99.597330 руб.17%Battlefield™ 2042 для Xbox One$59.994415 руб.$40.192958 руб.33%Battlefield™ 2042 для Xbox One и Xbox Series X|S$69.995151 руб.$52.493863 руб.25%Biomutant$57.994268 руб.$34.792561 руб.40%Borderlands 3$59.994415 руб.$14.991103 руб.75%Borderlands 3: Super Deluxe Edition$79.995887 руб.$31.992354 руб.60%Call of Duty®: Vanguard — набор ‘Два поколения’$69.995151 руб.$55.994121 руб.20%Call of Duty®: Vanguard — Standard Edition$59.994415 руб.$44.993311 руб.25%Call of Duty®: Vanguard — Ultimate Edition$99.997359 руб.$79.995887 руб.20%Chivalry 2$39.992943 руб.$26.791972 руб.33%Chivalry 2 Special Edition$49.993679 руб.$33.492465 руб.33%Control (стандартный выпуск)$29.992207 руб.$8.99662 руб.70%Cris Tales$39.992943 руб.$25.91906 руб.35%Cyberpunk 2077$59.994415 руб.$29.92201 руб.50%Dead by Daylight$29.992207 руб.$14.991103 руб.50%Death’s Door [Xbox]$19.991471 руб.$14.91097 руб.25%Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles$56.994194 руб.$39.892936 руб.30%Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Digital Deluxe Edition$66.994930 руб.$46.893451 руб.30%Destiny 2: За гранью Света$39.992943 руб.$19.91465 руб.50%Destiny 2: За гранью Света + 1 сезон$49.993679 руб.$24.91833 руб.50%Deluxe-издание Destiny 2: За гранью Света$69.995151 руб.$41.93084 руб.40%Destiny 2: Набор «Отвергнутые»$19.991471 руб.$7.9581 руб.60%Destiny 2: Легендарное издание$79.995887 руб.$31.92348 руб.60%Destiny 2: Обитель Теней$24.991839 руб.$8.2604 руб.67%Devil May Cry 5 Special Edition$34.992575 руб.$26.241931 руб.25%DOOM Eternal Deluxe Edition$89.996623 руб.$29.692185 руб.67%DRAGON BALL FIGHTERZ$59.994415 руб.$8.99662 руб.85%F1® 2021$59.994415 руб.$29.992207 руб.50%F1® 2021 — издание Deluxe$74.995519 руб.$37.492759 руб.50%F1® 2021 — улучшение до издания Deluxe$19.991471 руб.$9.9729 руб.50%FAR CRY® 6$59.994415 руб.$35.992649 руб.40%Far Cry® 6 Gold Edition$99.997359 руб.$59.994415 руб.40%Far Cry® 6 Ultimate Edition$119.998831 руб.$71.995298 руб.40%FIFA 22 издание Ultimate для Xbox One и Xbox Series X|S$99.997359 руб.$49.993679 руб.50%FIFA 22 Xbox One$59.994415 руб.$29.992207 руб.50%FIFA 22 Xbox Series X|S$69.995151 руб.$41.993090 руб.40%Grand Theft Auto V: Premium Edition$29.992207 руб.$14.991103 руб.50%Hellblade: Senua’s Sacrifice$29.992207 руб.$7.4545 руб.75%HITMAN 3 — Standard Edition$59.994415 руб.$23.991766 руб.60%Hood: Outlaws & Legends$19.991471 руб.$11.99882 руб.40%Injustice™ 2 — легендарное издание$59.994415 руб.$17.991324 руб.70%It Takes Two — Цифровая версия$39.992943 руб.$19.991471 руб.50%JUMP FORCE — Deluxe Edition$89.996623 руб.$8.99662 руб.90%Jurassic World Evolution 2$48.493569 руб.$38.792855 руб.20%Jurassic World Evolution 2 Deluxe Edition$57.494231 руб.$45.993385 руб.20%LEGO® Star Wars™: Пробуждение силы (Делюкс-версия)$29.992207 руб.$7.49551 руб.75%Life is Strange: True Colors$59.994415 руб.$38.992870 руб.35%Life is Strange: True Colors — Deluxe Edition$69.995151 руб.$45.493348 руб.35%Life is Strange: True Colors — Ultimate Edition$79.995887 руб.$63.994710 руб.20%Little Nightmares II$29.992207 руб.$20.091479 руб.33%Lost in Random™$29.992207 руб.$20.01472 руб.33%Madden NFL 22: Издание MVP для Xbox One и Xbox Series X|S$99.997359 руб.$49.993679 руб.50%Madden NFL 22 Xbox One$59.994415 руб.$29.992207 руб.50%Madden NFL 22 Xbox Series X|S$69.995151 руб.$41.993090 руб.40%Мстители Marvel$39.992943 руб.$15.991177 руб.60%«Мстители Marvel»: издание «Финал»$59.994415 руб.$26.991986 руб.55%Стражи Галактики Marvel$59.994415 руб.$38.992870 руб.35%«Стражи Галактики Marvel»: цифровое издание Deluxe$69.995151 руб.$45.493348 руб.35%Mass Effect™ издание Legendary$59.994415 руб.$29.92201 руб.50%Средиземье™: Комплект Теней$69.995151 руб.$27.992060 руб.60%MLB® The Show™ 21 – цифровое расширенное издание$99.997359 руб.$34.992575 руб.65%MLB® The Show™ 21 – издание «Джеки Робинсон»$84.996255 руб.$29.742189 руб.65%MLB® The Show™ 21 XBOX One$59.994415 руб.$8.99662 руб.85%MLB® The Show™ 21 Xbox Series X | S$69.995151 руб.$20.991545 руб.70%MONSTER HUNTER: WORLD™$19.991471 руб.$14.991103 руб.25%Monster Hunter World: Iceborne$29.992207 руб.$20.91538 руб.30%Ultimate-издание Mortal Kombat 11$59.994415 руб.$26.991986 руб.55%Комплект: Ultimate-издание MK11 + Injustice 2 — лег. Издание$99.997359 руб.$32.992428 руб.67%MR. X NIGHTMARE$7.99588 руб.$5.9434 руб.26%Набор NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle$79.995887 руб.$35.992649 руб.55%NHL™ 22 издание X-Factor для Xbox One и Xbox Series X|S$99.997359 руб.$49.993679 руб.50%NHL™ 22 Xbox One$59.994415 руб.$23.991766 руб.60%NHL™ 22 Xbox Series X|S$69.995151 руб.$41.993090 руб.40%Nickelodeon All-Star Brawl$49.993679 руб.$34.92569 руб.30%No Man’s Sky$59.994415 руб.$29.992207 руб.50%OUTRIDERS$59.994415 руб.$19.791457 руб.67%Psychonauts 2$59.994415 руб.$38.92863 руб.35%RACCOON CITY EDITION$77.485703 руб.$25.561881 руб.67%Red Dead Online$19.991471 руб.$9.99735 руб.50%Red Dead Redemption 2$59.994415 руб.$23.991766 руб.60%Сюжетный режим Red Dead Redemption 2$39.992943 руб.$19.91465 руб.50%RESIDENT EVIL 2$34.992575 руб.$13.991030 руб.60%RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition$34.992575 руб.$17.491287 руб.50%Resident Evil Village$69.995151 руб.$34.992575 руб.50%Riders Republic™$59.994415 руб.$35.992649 руб.40%Riders Republic™ Gold Edition$99.997359 руб.$74.995519 руб.25%Riders Republic™ Ultimate Edition$119.998831 руб.$71.995298 руб.40%Rogue Company: Издание «Агент»$12.49919 руб.$4.99367 руб.60%Rogue Company: Издание «Ultimate»$24.991839 руб.$9.99735 руб.60%Sable$24.991839 руб.$18.71376 руб.25%SCARLET NEXUS$69.995151 руб.$41.993090 руб.40%SCARLET NEXUS Deluxe Edition$74.995519 руб.$44.993311 руб.40%SkateBIRD$19.991471 руб.$14.91097 руб.25%Streets of Rage 4$24.991839 руб.$14.991103 руб.40%Super Monkey Ball Banana Mania$39.992943 руб.$29.992207 руб.25%Tales Of Arise Deluxe Edition$107.987947 руб.$75.585563 руб.30%The Artful Escape$19.991471 руб.$14.91097 руб.25%The Ascent$29.992207 руб.$22.491655 руб.25%The Elder Scrolls® Online$19.991471 руб.$5.99441 руб.70%The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood$59.994415 руб.$19.791457 руб.67%The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood CE$79.995887 руб.$26.391942 руб.67%The Elder Scrolls Online: Blackwood CE Upgrade$49.993679 руб.$16.41207 руб.67%The Elder Scrolls Online: Blackwood Upgrade (Add On)$39.992943 руб.$13.1964 руб.67%The Medium$49.993679 руб.$37.42753 руб.25%The Vale: Shadow of the Crown$19.991471 руб.$12.9949 руб.35%Ведьмак 3: Дикая Охота – Каменные сердца$9.99735 руб.$5.9434 руб.41%Ведьмак 3: Дикая Охота$39.992943 руб.$7.99588 руб.80%Ведьмак 3: Дикая Охота Пропуск для дополнения$24.991839 руб.$14.91097 руб.40%Ведьмак 3: Дикая Охота — Кровь и вино$19.991471 руб.$11.9876 руб.40%«Ведьмак 3: Дикая Охота» — издание «Игра года»$49.993679 руб.$9.99735 руб.80%Tom Clancy’s Rainbow Six Осада — Deluxe Edition$39.992943 руб.$11.99882 руб.70%Tom Clancy’s Rainbow Six® Осада Operator Edition$79.995887 руб.$31.992354 руб.60%Tom Clancy’s Rainbow Six® Осада Ultimate Edition$99.997359 руб.$49.993679 руб.50%Twelve Minutes$24.991839 руб.$17.41281 руб.30%UFC® 4$59.994415 руб.$17.991324 руб.70%Издание Deluxe UFC® 4$69.995151 руб.$20.991545 руб.70%Watch Dogs: Legion$59.994415 руб.$17.991324 руб.70%Watch Dogs: Legion — Gold Edition$99.997359 руб.$44.993311 руб.55%Watch Dogs: Legion — Deluxe Edition$69.995151 руб.$20.991545 руб.70%Watch Dogs: Legion — Season Pass$39.992943 руб.$19.91465 руб.50%