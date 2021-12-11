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Сенатор Климов прокомментировал ультиматум Моравецкого

Сенатор Климов прокомментировал ультиматум Моравецкого

15:06  Автор: Юлия Катенёва



Заявление премьер-министра Польши относительно России и Европы нацелено на ослабление Москвы и Брюсселя, как конкурентов заокеанских покровителей Варшавы. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов в Telegram-канале.

«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — заявил глава кабинета министров Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете La Repubblica. Слова политика приводят РИА Новости.

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По словам польского премьера, Москва исследует границы дозволенного и пытается разделить Европу. Моравецкий также отметил, что Запад продемонстрирует слабость, если согласится на запуску проекта «Северный поток — 2», который должен стать инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой.

Комментируя «ультиматум» польского премьера, Климов отметил, что в самой Европе рассматривают Польшу как американского агента влияния в Старом Свете. «Именно Варшава навязала ЕС в 2008 «Восточное партнерство» для дальнейшего раскола постсоветского пространства, которое и привело к украинскому кризису 2014, белорусскому 2020 и т.п. конфронтационный событиям», — пишет парламентарий.


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В Брюсселе очень недовольны поведением Польши внутри ЕС и определяют её действия как направленные на раскол Евросоюза, указал он.

Высказывание Моравецкого носит очевидно провокационный характер, считает Климов. «Играет на руку тем, кто, разжигая из-за океана конфронтацию в Европе, хочет ослабить и ЕС и РФ как геополитических конкурентов США в 21 веке», — написал он.



#международные отношения #НАТО #США

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По материалам: pnp.ru

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