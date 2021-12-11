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Школьники Хабаровского края будут участвовать в юниорском движении «Молодые профессионалы»

Школьники Хабаровского края будут участвовать в юниорском движении «Молодые профессионалы»

В Хабаровском крае началась подготовка школьников к участию в юниорском движении «Молодые профессионалы». Инициатива нацелена на повышение престижа рабочих профессий среди подростков, что позволит создать  базу для достойного выступления сборной Хабаровского края на предстоящем в 2023 году Национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Хабаровского края. 

В Хабаровском промышленно-экономическом техникуме и Комсомольском-на-Амуре лесопромышленном техникуме начались занятия по компетенциям «Сварочные технологии» и «Столярное дело». Их посещают 60 учеников 8–9-х классов. Программа обучения ориентирована на конкурсные задания чемпионатов «Молодые профессионалы»: это сварка контрольных образцов, изготовление конструкций из нержавеющей стали и резервуаров высокого давления.

# Общество
По материалам: edu.ru

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