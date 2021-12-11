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СМИ: ЦРУ меняет тактику, фокусируясь на России и Китае

СМИ: ЦРУ меняет тактику, фокусируясь на России и Китае

19:35  Автор: Юлия Катенёва


Источник: ТАСС



ЦРУ меняет методы подготовки и обучения своих сотрудников, ориентируясь в большей степени на Россию и Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Если на протяжении предыдущих 20 лет ведомство готовило людей, исходя из необходимости противостояния исламских террористов, то теперь во главе угла — разведывательная деятельность, направленная на Москву и Пекин.

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Как отмечается в сообщении, наиболее важную геополитическую проблему для ЦРУ представляет Китай: на противодействие его влиянию власти США выделили в 2020 году 300 миллионов долларов.  Чуть меньше, в 290 миллионов долларов «оценили» противостояние влиянию России.

Телеканал привел мнение бывшего сотрудника ЦРУ, который предположил, что управление пытается вернуть в функционал методы, хорошо себя показавшие до того, как приоритетом стали контртеррористические войны.

Ранее сообщалось, что ЦРУ создает центр по сбору разведданных исключительно по Китаю,  и планирует нанимать подготовку большего числа специалистов, знающих китайский язык.


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В этой связи посол КНР в США Цинь Ган призвал США трезво оценивать реальность и отказаться от подходов, уместных для периода холодной войны.

Вместе с тем, китайский дипломат выразил надежду, что двусторонние отношения начнут исправляться. Этому должен способствовать достигнутый в ходе телефонного разговора председателя КНР и президента США консенсус относительно необходимости избегать в диалоге недопонимания, просчётов и непреднамеренных конфликтов, подчеркнул Цинь Ган.



#Китай #США #международные отношения


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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