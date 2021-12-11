Sniper Elite 5 анонсировали, представили трейлер — игра будет в Game Pass в день релиза





Студия Rebellion анонсировала игру Sniper Elite 5, которая, как было известно заранее, станет доступна в подписке Xbox Game Pass в день релиза. Игра выйдет в 2022 году на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

Разработчики Sniper Elite 5 поделились первыми подробностями своего проекта:

В игре главный герой будет совместно с французским сопротивлением стараться уничтожить высокопоставленных нацистских офицеров, чтобы предотвратить операцию «Кракен».Действия игры развернутся на территории Франции в 1944 году.Разработчики отмечают, что в Sniper Elite 5 будут крупнейшие карты в серии, что позволит игрокам найти множество вариантов выполнения задач.В игре будет многопользовательский режим для совместного прохождения.В Sniper Elite 5 обещают улучшенную баллистику и обновленную камеру убийств.Игроки получат доступ к параметрам настройки винтовки, чтобы подготовить ее к конкретной задаче.

Точная дата релиза Sniper Elite 5 пока не раскрывается, ниже можно видеть первый трейлер.

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