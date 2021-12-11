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Sniper Elite 5 анонсировали, представили трейлер — игра будет в Game Pass в день релиза

Sniper Elite 5 анонсировали, представили трейлер — игра будет в Game Pass в день релиза


Студия Rebellion анонсировала игру Sniper Elite 5, которая, как было известно заранее, станет доступна в подписке Xbox Game Pass в день релиза. Игра выйдет в 2022 году на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

Разработчики Sniper Elite 5 поделились первыми подробностями своего проекта:



В игре главный герой будет совместно с французским сопротивлением стараться уничтожить высокопоставленных нацистских офицеров, чтобы предотвратить операцию «Кракен».



Действия игры развернутся на территории Франции в 1944 году.



Разработчики отмечают, что в Sniper Elite 5 будут крупнейшие карты в серии, что позволит игрокам найти множество вариантов выполнения задач.



В игре будет многопользовательский режим для совместного прохождения.



В Sniper Elite 5 обещают улучшенную баллистику и обновленную камеру убийств.



Игроки получат доступ к параметрам настройки винтовки, чтобы подготовить ее к конкретной задаче.

Точная дата релиза Sniper Elite 5 пока не раскрывается, ниже можно видеть первый трейлер.


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По материалам: newxboxone

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