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Создатели ELDEN RING опубликовали сюжетный трейлер с русской озвучкой

Создатели ELDEN RING опубликовали сюжетный трейлер с русской озвучкой


На The Game Awards 2021 издательство Bandai Namco показало новый трейлер, посвященный сюжету игры, который длится около 4 минут и дает возможность игрокам понять, какой мир их ждет в ELDEN RING. Трейлер в рамках игрового мероприятия был представлен на английском языке, но теперь он доступен и на русском. На официальном канале Bandai Namco опубликован сюжетный трейлер ELDEN RING с русской озвучкой — его можно видеть ниже.


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Разработка ELDEN RING подходит к завершению, игроки уже могли опробовать проект в рамках тестов, доступ к которым был не у всех. Специалисты уже даже сравнили ELDEN RING на разных платформах, и технически создателям игры есть что еще дорабатывать до ее выхода.

Напомним, что релиз ELDEN RING состоится 25 февраля 2022 года, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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