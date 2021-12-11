Создатели ELDEN RING опубликовали сюжетный трейлер с русской озвучкой





На The Game Awards 2021 издательство Bandai Namco показало новый трейлер, посвященный сюжету игры, который длится около 4 минут и дает возможность игрокам понять, какой мир их ждет в ELDEN RING. Трейлер в рамках игрового мероприятия был представлен на английском языке, но теперь он доступен и на русском. На официальном канале Bandai Namco опубликован сюжетный трейлер ELDEN RING с русской озвучкой — его можно видеть ниже.

Watch this video on YouTube

Разработка ELDEN RING подходит к завершению, игроки уже могли опробовать проект в рамках тестов, доступ к которым был не у всех. Специалисты уже даже сравнили ELDEN RING на разных платформах, и технически создателям игры есть что еще дорабатывать до ее выхода.

Напомним, что релиз ELDEN RING состоится 25 февраля 2022 года, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S.