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США отложили выделение Украине военной помощи на $200 млн

США отложили выделение Украине военной помощи на $200 млн

Администраций президента США Джо Байдена отложила предоставление Украине подготовленного ранее пакета военной помощи на сумму $200 млн, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Белый дом, по данным телеканала, должен был официально объявить о выделении помощи на прошлой неделе, но решение отложили, чтобы "дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности" на  российско-украинской границе.

Телеканал не располагает официальными данными о том, что именно в себя включает пакет помощи. По словам источников, Киев запросил комплексы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты, дополнительные системы Javelin, средства радиоэлектронной борьбы, радиолокационные системы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и медикаменты. Американская администрация положительно ответила на запрос около месяца назад, и теперь в Киеве озадачены тем, почему пакет помощи до сих пор не отправлен.

Собеседники телеканала предположили, что финальное решение об отправке вооружений станет инструментом давления на Россию и будет принято в случае агрессивных действий Москвы в адрес Украины.

Как писал Ruposters, ранее стало известно, что США обсудят с НАТО возможность предоставления России гарантий безопасности.

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По материалам: uposters.ru

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