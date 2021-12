Столичный эйджизм и пачка "черного лебедя". Репортаж Spletnik с премьеры продолжения "Секса в большом городе" в кинотеатре "Москва"

Вадим Карасев

Вчера в кинотеатре "Москва" прошла премьера продолжения сериала "Секс в большом городе" — And Just like That ("И просто так". — Прим. ред.). К возвращению героинь на экраны светская публика, собравшаяся на премьеру, отнеслась по-разному: кто-то ждал с нетерпением, кто-то отнесся с иронией а-ля "собрались мушкетеры 20 лет спустя", другие были настроены категорически против: "Кому интересно смотреть на старых теток, они к сексу уже имеют такое же отношение, как российский пармезан к сыру".

Премьеру в кинотеатре "Москва" организовывала "Амедиатека" при поддержке журнала Glamour. Первые серии первого сезона "И просто так" уже можно посмотреть на платформе.

Премьеру ждали — толпа желающих попасть внутрь агрессивно штурмовала девочек со списками на входе. Какие только ухищрения не шли в ход. Корреспондент Spletnik стала свидетелем чарующей сцены: женщина спелого возраста в удивительном синем костюме-двойке пыталась пройти по всем спискам, а когда ее фамилию нигде не обнаружили, сокрушила контролеров словами, что она "Долецкая + 1" — и юные, безнадежные в оргвопросах феи тут же ее пропустили.

А вот Алена Станиславовна до премьеры так и не добралась — была занята, как и Ксения Анатольевна: у пресс-вола одиноко мелькнул Константин Богомолов и мгновенно исчез. Из "жирных сливок" на пресс-воле были замечены широкоформатный ресторатор Александр Раппопорт, космическая актриса Юлия Пересильд, звезды ютьюба и инстаграма Надин Стрелец и Наташа Османн, Таня Константинова (R.S.V.P), а также актриса Юлия Топольницкая. Засветилась даже вездесущая Елена Блиновская в душно-розовом одеянии и белых сапогах (вам тоже постоянно пишут в директ ее помощники с предложением рассказать про марафон в обмен на скидку?).





Константин Богомолов





Александр и Марина Раппопорт





Надежда Стрелец





Наталья Османн





Елена Блиновская

Дресс-код в приглашении задан не был, а зря — могли бы указать "оденься в свой любимый лук Кэрри". Но одеты гости были в стиле "южная зима": грязно и невыносимо скучно. Даже Александр Рогов продемонстрировал свитер в стиле "камин остыл, а печь еще не затопили". Виной тому, возможно, 20-градусный мороз на улице в ночь премьеры. Хотя кого это останавливало в Нью-Йорке: сама Кэрри пришла бы в шубе и шпильках на босу ногу. Мы возлагали большие надежды на телеведущую Машу Миногарову — при ее ярком характере и дружбе с домом Gucci, — но она, увы, пришла в 33-х оттенках серого. Перепутала премьеру?





Александр Рогов

Образом Кэрри попыталась блеснуть начинающая блогерша: пришла в юбке-пачке, но почему-то слишком длинной и непростительно черной. В итоге получился грустный косплей на "Черного лебедя", но никак не модница с Манхэттена.

В холле кинотеатра были организованы две фотозоны: одна, стилизованная под гардеробную Кэрри из сериала "Секс в большом городе", другая — под спальню Кэрри из "И просто так". Надо признать, что большинство гостей предпочитали гардеробную, а на кровать падали уже после показа, изрядно заряженные бесплатным игристым и трюфельным попкорном.









Гости премьеры сериала "И просто так"

На сцене перед показом зажигала группа "Фрукты" — вся одетая в пайетки, кто-то в толпе даже предположил, что теперь это группа "Блестящие". После показа за диджейский пульт встала Даша Малыгина. Жить стало веселее.





Группа "Фрукты"





Дарья Малыгина

Налицо был новый тренд из Condé Nast — теплое отношение к бывшим (главредам). Среди приглашенных была Маша Федорова (бывший главный редактор Glamour и Vogue). Она обнимались вместе с Иляной Эрднеевой (нынешний главный редактор Glamour). Вместе дамы отправились в зал, вооружившись попкорном.

Светские премьеры не предполагают погружения в кинематограф, однако фанаты "Секса" были опечалены (осторожно, спойлер!) внезапной смертью мистера Бига после бурной тренировки на велотренажере. Но обсуждали не сюжет, а тот факт, что акции производителя этих тренажеров в Америке — компании Peloton — подешевели на 11, 33% после выхода сериала на экраны. Еще одно подтверждение того, что "Секс в большом городе" был и останется культовым сериалом. Это вам не просто так.





Маша Янковская





Александр Акопов





Алексей Сухарев





Мария Кравцова





Евгений Сангаджиев





Ян Гэ





Анна СедоковаСплетник