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Татьяна Тотьмянина в ярости высказалась о своей болезни

Татьяна Тотьмянина в ярости высказалась о своей болезни
Фигуристка Татьяна Тотьмянина попала в больницу, но с каким диагнозом не сказала, и в сети начали множится слухи. На днях спортсменка напугала поклонников снимком, где запечатлела себя на больничной койке и с уставшим видом. Однако, фигуристка не пояснила, чем же она заболела, из-за чего публика начала додумывать сама. Многим показалось, что на снимке Тотьмянина выглядит чересчур изможденной, что значит только одно — олимпийская чемпионка серьезно больна. Да и сама Татьяна подписала публикацию в личном блоге лаконично: «Бывают дни… Главное, не нарушить график съемок, репетиций и шоу». Женщина не ожидала, что за этим последует такая реакция общественности.
Татьяна Тотьмянина Впрочем, она не стала молчать и высказалась: «Хочется остановить поток сознания некоторых людей. Я не делала ЭКО, аборт, у меня не ковид… Госпиталь Фролова — многопрофильный центр. И у меня есть многолетняя проблема с почками. Так вот, это были они, почки!». 40-летняя фигуристка заверила, что будет работать в любом состоянии, и проблемы со здоровьем — не помеха: «И да, пока у меня есть возможность очнуться от наркоза и вернуться на работу, я буду это делать раз за разом! Лед — это место, где я действительно счастлива, где уходит боль». Поклонники Тотьмяниной сразу же обратились к любимице с пожеланиями: «Татьяна, тепла и добра вам и всей вашей семье. Будьте здоровы»; «Вы — герой нашего времени»; «Татьяна, только вперед! Вы умничка, сильная и одновременно хрупкая. Выздоравливайте скорее».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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