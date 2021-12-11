Татьяна Васильева рассказала, как ее выживали из театра

Актриса Татьяна Васильева призналась, что для нее это был страшный удар. За годы творческой деятельности артистка успела поработать в нескольких театрах, и в каждом из них она была звездой. При этом далеко не обо всех культурных учреждениях артистка отзывается с теплотой. Так, ее работа в театре Маяковского была далека от идеала. «Я как сейчас помню, как проходила прослушивание у Гончарова в театр. Я была в джинсах, и он сказал: «Может вы юбку найдете? Все-таки это монолог королевы Елизаветы». Мне стало так стыдно! Я там что-то нашла в костюмерной быстренько, вышла и с надрывом прочитала монолог. Он меня выслушал и сказал: «Это все не мое, но победителей не судят, играйте». Я это на всю жизнь запомнила. Гончаров всегда давал мне главные роли, хотя его актрисой была Гундарева», — поделилась воспоминаниями Васильева. Поначалу актриса без проблем работала в театре. Вскоре туда же перешел ее супруг Георгий Мартиросьян, которому также стали доставаться главные роли. От культурного учреждения Васильева получила четырехкомнатную квартиру на Таганке, но в начале 90-х ее положение стало ухудшаться.Татьяна Васильева «Я думала, что это был самый трагический период в моей жизни. На самом деле, это был счастливый момент. Я не сама ушла. Там все придумали, подстроили. Под меня рыли в театре, в итоге что-то нарыли. Был план убрать меня из театра. Очень технично меня убрали», — заявила Васильева. При этом артистка не стала уточнять, кто именно действовал против нее. Так или иначе, уход из театра имени Маяковского в 1992 году никак не сказался на карьере звезды. Сейчас Васильева все также востребована в профессии: она регулярно выходит на сцену как с драматическими, так и с комедийными спектаклями. В интервью для YouTube-шоу «Откройте, Давид» актриса рассказала, что сейчас крайне редко снимается в кино. Васильевой нечасто предлагают интересные сценарии, а вот в театре она всегда способна найти новые пути для творческого развития.