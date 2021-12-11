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Татьяна Васильева рассказала, как ее выживали из театра

Татьяна Васильева рассказала, как ее выживали из театра
Актриса Татьяна Васильева призналась, что для нее это был страшный удар. За годы творческой деятельности артистка успела поработать в нескольких театрах, и в каждом из них она была звездой. При этом далеко не обо всех культурных учреждениях артистка отзывается с теплотой. Так, ее работа в театре Маяковского была далека от идеала. «Я как сейчас помню, как проходила прослушивание у Гончарова в театр. Я была в джинсах, и он сказал: «Может вы юбку найдете? Все-таки это монолог королевы Елизаветы». Мне стало так стыдно! Я там что-то нашла в костюмерной быстренько, вышла и с надрывом прочитала монолог. Он меня выслушал и сказал: «Это все не мое, но победителей не судят, играйте». Я это на всю жизнь запомнила. Гончаров всегда давал мне главные роли, хотя его актрисой была Гундарева», — поделилась воспоминаниями Васильева. Поначалу актриса без проблем работала в театре. Вскоре туда же перешел ее супруг Георгий Мартиросьян, которому также стали доставаться главные роли. От культурного учреждения Васильева получила четырехкомнатную квартиру на Таганке, но в начале 90-х ее положение стало ухудшаться.
Татьяна Васильева «Я думала, что это был самый трагический период в моей жизни. На самом деле, это был счастливый момент. Я не сама ушла. Там все придумали, подстроили. Под меня рыли в театре, в итоге что-то нарыли. Был план убрать меня из театра. Очень технично меня убрали», — заявила Васильева. При этом артистка не стала уточнять, кто именно действовал против нее. Так или иначе, уход из театра имени Маяковского в 1992 году никак не сказался на карьере звезды. Сейчас Васильева все также востребована в профессии: она регулярно выходит на сцену как с драматическими, так и с комедийными спектаклями. В интервью для YouTube-шоу «Откройте, Давид» актриса рассказала, что сейчас крайне редко снимается в кино. Васильевой нечасто предлагают интересные сценарии, а вот в театре она всегда способна найти новые пути для творческого развития.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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