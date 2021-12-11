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"У вас видно трусы": Ургант высмеял пришедшую к нему в откровенном наряде Лободу

"У вас видно трусы": Ургант высмеял пришедшую к нему в откровенном наряде Лободу

39-летняя Светлана Лобода пришла на шоу Ивана Урганта в откровенном наряде, над которым не преминул посмеяться знаменитый телеведущий, сообщает "Комсомольская правда".

Платье Светланы Лободы было столь прозрачным, что вовсе не скрывало ее нижнего белья. Из-за нескромной юбки звезду подколол Иван Ургант.

"Вы понимаете, что у вас прозрачная юбка, и видно трусы?", - спросил не удержавшийся Иван Ургант. 

Однако Лободу не обидел подобный вопрос. "Очень плотного материала шанель", - сказал певица, отметив, что это шорты, а не нижнее белье.

Также звезда рассказала о своей жизни в Европе, на став называть страну, в которой она решила обосноваться.

Живу у теплого моря. Уже около года. Младшая дочь сейчас там, старшая - здесь. В общем, я их вожу туда-сюда. Они много проводят времени с мамой. В школе говорят на английском, дома по-русски 

Тем не менее, на Новый год Лобода будет в Москве - работать на корпоративе. "Я возьму старшую дочь с собой, уложу младшую. Она любит маму и ее концерты. В 12 ночи буду выступать в Барвихе с маленьким перфомансом вместе с Григорем Лепсом", - отметила артистка.

Накануне Светлана Лобода представила новый сингл "ЗанесLo". Для его обложки звезда снялась полностью обнаженной.

На обложке нового сингла горячая певица предстала без нижнего белья в окружении снежных хлопьев.

"Этому году присуща сумасшедшая скорость, и я решила соответствовать ей. Последнее время взяла себе за правило жить внутренними ощущениями и импульсами. Мне не страшно резко поменять все и поддаться приходящему чувству. Поэтому мы стали чаще делать премьеры, в которых отражается настроение того или иного момента", — цитирует Лободу Teleprogramma.pro.

Как писал NEWSTES, ранее клипы Лободы и Лагучева вошли в топ-10 музыкальных видео YouTube в России.

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По материалам: uposters.ru

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