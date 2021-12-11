«Уральские авиалинии» начнут летать в Таиланд из Иркутска

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 22 декабря приступает к выполнению рейсов в Таиланд из Владивостока, Иркутска и Красноярска, сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика. Возобновляются рейсы в Бангкок и Пхукет.

Так, с 22 декабря авиакомпания начинает по средам летать из Иркутска в Бангкок, а по пятницам — в обратном направлении. Кроме того, с 22 декабря по четвергам пассажиров будут перевозить по маршруту Красноярск – Бангкок, а по средам — Бангкок – Красноярск.

С 23 декабря по четвергам стартуют рейсы Владивосток – Бангкок – Владивосток. С 24 декабря по субботам перевозчик начнет летать по направлению Владивосток – Пхукет, а по пятницам – по направлению Пхукет – Владивосток. Кроме того, по пятницам будут выполняться рейсы Иркутск – Пхукет, а по субботам — Пхукет – Иркутск.

Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Таиландом. Полеты осуществляются из Москвы в Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса в неделю, а также из аэропортов России, из которых возобновили международные полеты (один рейс в неделю на каждом маршруте).

Из Иркутска на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения с Россией рейс

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