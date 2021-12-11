Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Уральские авиалинии» начнут летать в Таиланд из Иркутска

«Уральские авиалинии» начнут летать в Таиланд из Иркутска

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 22 декабря приступает к выполнению рейсов в Таиланд из Владивостока, Иркутска и Красноярска, сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика. Возобновляются рейсы в Бангкок и Пхукет.

Так, с 22 декабря авиакомпания начинает по средам летать из Иркутска в Бангкок, а по пятницам — в обратном направлении. Кроме того, с 22 декабря по четвергам пассажиров будут перевозить по маршруту Красноярск – Бангкок, а по средам — Бангкок – Красноярск.

С 23 декабря по четвергам стартуют рейсы Владивосток – Бангкок – Владивосток. С 24 декабря по субботам перевозчик начнет летать по направлению Владивосток – Пхукет, а по пятницам – по направлению Пхукет – Владивосток. Кроме того, по пятницам будут выполняться рейсы Иркутск – Пхукет, а по субботам — Пхукет – Иркутск.

Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Таиландом. Полеты осуществляются из Москвы в Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса в неделю, а также из аэропортов России, из которых возобновили международные полеты (один рейс в неделю на каждом маршруте).

Предыдущая новость по этой теме:

Из Иркутска на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения с Россией рейс

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

В школах Северной Осетии созданы 16 кадетских классов
В школах Северной Осетии созданы 16 кадетских классов
На форуме «Сделано в России» обсудят международное сотрудничество в сфере образования
На форуме «Сделано в России» обсудят международное сотрудничество в
В ярославском ЦОПП обучают технологиям виртуальной реальности
В ярославском ЦОПП обучают технологиям виртуальной реальности
Финал конкурса «Студент года» среди учащихся профессиональных образовательных организаций проходит в онлайн-формате
Финал конкурса «Студент года» среди учащихся профессиональных
11 декабря стартует форум «Навигатор поступления»
11 декабря стартует форум «Навигатор поступления»
ОАЭ примет 18-ю Международную естественно-научную олимпиаду юниоров
ОАЭ примет 18-ю Международную естественно-научную олимпиаду юниоров
Уставшая на работе девушка подарила бойфренду секс с проституткой на Рождество
Уставшая на работе девушка подарила бойфренду секс с проституткой на
«Уральские авиалинии» начнут летать в Таиланд из Иркутска
«Уральские авиалинии» начнут летать в Таиланд из Иркутска
Edge of Eternity выйдет на Xbox в феврале, сразу в Game Pass
Edge of Eternity выйдет на Xbox в феврале, сразу в Game Pass
Dress Code. В Москве прошел гала-вечер фонда "Обнаженные сердца". Среди гостей — Наталья Водянова, Яна Рудковская, Саша Лусс
Dress Code. В Москве прошел гала-вечер фонда "Обнаженные
Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Феликс Погосян: «Мой талисман – моя жена!»
Феликс Погосян: «Мой талисман – моя жена!»

Топ на сегодня

Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму ужасов 1974 года
Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму
В Иркутской области откроют семейный многофункциональный центр
В Иркутской области откроют семейный многофункциональный центр
Житель Кутулика убил мужчину, обвинявшего его в нетрадиционной сексуальной ориентации
Житель Кутулика убил мужчину, обвинявшего его в нетрадиционной
ЗС Иркутской области одобрило выплаты муниципалитетам на 1,5 миллиарда рублей
ЗС Иркутской области одобрило выплаты муниципалитетам на 1,5
Dustborn
Dustborn

Еще по теме

Royal Flight открыла чартеры из Владивостока в Таиланд и Вьетнам
Из Иркутска на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения с Россией рейс
Аэропорт Владивосток открыл прямое авиасообщение с Бангкоком
Авиакомпания «Россия» запускает прямые рейсы из Уфы в ОАЭ