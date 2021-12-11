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Успейте пройти: последние выходные для этих 6 игр в Game Pass

Успейте пройти: последние выходные для этих 6 игр в Game Pass


Подписка Xbox Game Pass на следующей неделе, 15 ноября, лишится очередной порции игр. Компания Microsoft предупреждала об этом заранее — еще в начале месяца было объявлено, какие именно проекты удалят из подписки 15 ноября. Остаются последние выходные, чтобы пройти следующие игры:



Beholder (Xbox, xCloud)



The Dark Pictures: Man of Medan (Xbox, PC)



Guacamelee! 2 (Xbox, PC, xCloud)



Wilmot’s Warehouse (Xbox, PC, xCloud)



Unto The End (Xbox, PC, xCloud)



Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Xbox, PC, xCloud)

Если какие-то из этих игр вы хотели бы иметь у себя в коллекции, до 15 ноября их можно купить со скидками для подписчиков Game Pass.

Ранее мы уже советовали обратить внимание на две игры из этой подборки, которые стоит опробовать, перед тем как их удалят из Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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