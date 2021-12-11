Уставшая на работе девушка подарила бойфренду секс с проституткой на Рождество

Вадим Карасев

Модель из Флориды подарила своему бойфренду секс с проституткой за свой счет. Женщина очень устала на работе, но хотела порадовать возлюбленного, сообщает The Sun.

В начале декабря 24-летняя Казуми слишком увлеклась съемками эротического контента для OnlyFans. Осознав, что у нее не остается сил уделять партнеру достаточно внимания, модель приняла решение в качестве подарка сводить мужчину в легальный бордель, расположенный в Неваде.

"Я была слишком занята работой над контентом для OnlyFans и чувствовала, что любимому нужно больше ласки. Мы начали это обсуждать по пути со съемок оргии, и я переживала, что ему одиноко. Мой парень очень поддерживает меня, но иногда он стесняется говорить о том, чего хочет сам", — объяснила Казуми.



Как заметила американка, у них с партнером нет проблем в постели, однако она желала, чтобы бойфренд попробовал что-то новое. Полиаморная пара вместе заявилась в бордель, где Казуми стала ждать, когда партнер закончит свои дела.

Казуми позволила бойфренду выбрать одну из проституток, заплатив за 30 минут услуг женщины. Вернувшийся после сеанса любви мужчина признался, что у него все прошло хорошо.

По словам модели, ее избраннику пришелся по душе полученный опыт. Теперь Казуми сама думает попросить такой же подарок на праздники.

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