Утечка: Крупное DLC Dawn of Ragnarok для Assassin’s Creed Valhalla — дата релиза, детали, скриншоты





Издательство Ubisoft планирует 13 декабря рассказать новую информацию об игре Assassin’s Creed Valhalla. Предполагается, что в рамках данного мероприятия поделятся сведениями о DLC Dawn of Ragnarok, которое ранее инсайдер называл дополнением «в духе God of War» с геймплеем на 40 часов.

Похоже, что информация о DLC Dawn of Ragnarok оказалась в сети раньше, чем рассчитывала команда Ubisoft. На китайском сайте пользователи Reddit обнаружили информацию о дополнении, с несколькими промо-изображениями. Вот что стало известно из утечки:

Релиз DLC Dawn of Ragnarok для Assassin’s Creed Valhalla состоится 10 марта 2022 года.Это «самое амбициозное дополнение в истории серии».История происходит в Девяти Царствах в мифологии Севера.

Ниже можно посмотреть изображения, которые утекли с китайского сайта.