Утечка: Крупное DLC Dawn of Ragnarok для Assassin’s Creed Valhalla — дата релиза, детали, скриншоты
Сегодня, 13:30
Издательство Ubisoft планирует 13 декабря рассказать новую информацию об игре Assassin’s Creed Valhalla. Предполагается, что в рамках данного мероприятия поделятся сведениями о DLC Dawn of Ragnarok, которое ранее инсайдер называл дополнением «в духе God of War» с геймплеем на 40 часов.
Похоже, что информация о DLC Dawn of Ragnarok оказалась в сети раньше, чем рассчитывала команда Ubisoft. На китайском сайте пользователи Reddit обнаружили информацию о дополнении, с несколькими промо-изображениями. Вот что стало известно из утечки:
Релиз DLC Dawn of Ragnarok для Assassin’s Creed Valhalla состоится 10 марта 2022 года.
Это «самое амбициозное дополнение в истории серии».
История происходит в Девяти Царствах в мифологии Севера.
Ниже можно посмотреть изображения, которые утекли с китайского сайта.
По материалам: newxboxone