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Утечка: Крупное DLC Dawn of Ragnarok для Assassin’s Creed Valhalla — дата релиза, детали, скриншоты

Утечка: Крупное DLC Dawn of Ragnarok для Assassin’s Creed Valhalla — дата релиза, детали, скриншоты


Издательство Ubisoft планирует 13 декабря рассказать новую информацию об игре Assassin’s Creed Valhalla. Предполагается, что в рамках данного мероприятия поделятся сведениями о DLC Dawn of Ragnarok, которое ранее инсайдер называл дополнением «в духе God of War» с геймплеем на 40 часов.

Похоже, что информация о DLC Dawn of Ragnarok оказалась в сети раньше, чем рассчитывала команда Ubisoft. На китайском сайте пользователи Reddit обнаружили информацию о дополнении, с несколькими промо-изображениями. Вот что стало известно из утечки:



Релиз DLC Dawn of Ragnarok для Assassin’s Creed Valhalla состоится 10 марта 2022 года.



Это «самое амбициозное дополнение в истории серии».



История происходит в Девяти Царствах в мифологии Севера.

Ниже можно посмотреть изображения, которые утекли с китайского сайта.






# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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Утечка: Крупное DLC Dawn of Ragnarok для Assassin’s Creed Valhalla — дата релиза, детали, скриншоты
Утечка: Крупное DLC Dawn of Ragnarok для Assassin’s Creed Valhalla —
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