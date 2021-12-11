В ЕЦБ рассказали о негативном влиянии цифрового евро на иностранные валюты

Цифровой евро может подорвать финансовую стабильность не входящих в ЕС стран со слабой экономикой, вытеснив национальные валюты. Об этом в своей речи заявил член управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетта.

🧵A digital euro would be a form of sovereign money provided in electronic format. It would be used by households, businesses and intermediaries to make or receive retail payments throughout the euro area, says Executive Board member Fabio Panetta https://t.co/mCfEZKIadp

1/4 pic.twitter.com/y2LGowDOlG — European Central Bank (@ecb) December 10, 2021

«Цифровой евро может распространиться в третьих странах до такой степени, что вытеснит местные валюты. Это приведет к “евроизации”, которая может затруднить реализацию денежно-кредитной политики и привести к финансовой нестабильности», — сказал Панетта.

Он подчеркнул, что эти риски будут выше для стран с развивающейся экономикой, поскольку их национальные валюты слишком слабы и они сильно зависят от торговых и финансовых партнеров.

Панетто также отметил, что запуск CBDC в ЕС «может усилить передачу шоков между экономиками и волатильность обменного курса». По его словам, ликвидность, низкий риск и ставка вознаграждения сделают инструмент привлекательным для международных инвесторов.

Вместе с тем чиновник сказал, что эмиссия цифрового евро позволит снизить зависимость ЕС от доллара и повысить финансовую стабильность региона. Панетта назвал долларизацию международных платежей «колонизацией» и отметил, что «два американских посредника [Visa и MasterCard] обрабатывают две трети карточных платежей в Европе».

«CBDC повысит международную роль евро, укрепив автономию Европы и снизив глобальное доминирование доллара», — сказал он.

В июне Панетта заявил, что цифровой евро обеспечит лучшую защиту конфиденциальности, чем частные стейблкоины.

Напомним, в апреле глава ЕЦБ Кристин Лагард рассказала, что организация может выпустить CBDC через четыре года, если политики одобрят проект.