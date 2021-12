В ЕЦБ рассказали о негативном влиянии цифрового евро на иностранные валюты

Цифровой евро может подорвать финансовую стабильность не входящих в ЕС стран со слабой экономикой, вытеснив национальные валюты. Об этом в своей речи заявил член управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетта.

🧵A digital euro would be a form of sovereign money provided in electronic format. It would be used by households, businesses and intermediaries to make or receive retail payments throughout the euro area, says Executive Board member Fabio Panetta https://t.co/mCfEZKIadp

