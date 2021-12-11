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В ЕЦБ рассказали о негативном влиянии цифрового евро на иностранные валюты

В ЕЦБ рассказали о негативном влиянии цифрового евро на иностранные валюты


Цифровой евро может подорвать финансовую стабильность не входящих в ЕС стран со слабой экономикой, вытеснив национальные валюты. Об этом в своей речи заявил член управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетта.



«Цифровой евро может распространиться в третьих странах до такой степени, что вытеснит местные валюты. Это приведет к “евроизации”, которая может затруднить реализацию денежно-кредитной политики и привести к финансовой нестабильности», — сказал Панетта.


Он подчеркнул, что эти риски будут выше для стран с развивающейся экономикой, поскольку их национальные валюты слишком слабы и они сильно зависят от торговых и финансовых партнеров. 


Панетто также отметил, что запуск CBDC в ЕС «может усилить передачу шоков между экономиками и волатильность обменного курса». По его словам, ликвидность, низкий риск и ставка вознаграждения сделают инструмент привлекательным для международных инвесторов.


Вместе с тем чиновник сказал, что эмиссия цифрового евро позволит снизить зависимость ЕС от доллара и повысить финансовую стабильность региона. Панетта назвал долларизацию международных платежей «колонизацией» и отметил, что «два американских посредника [Visa и MasterCard] обрабатывают две трети карточных платежей в Европе».


«CBDC повысит международную роль евро, укрепив автономию Европы и снизив глобальное доминирование доллара», — сказал он.


В июне Панетта заявил, что цифровой евро обеспечит лучшую защиту конфиденциальности, чем частные стейблкоины.


Напомним, в апреле глава ЕЦБ Кристин Лагард рассказала, что организация может выпустить CBDC через четыре года, если политики одобрят проект.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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