В Хабаровском крае стартовала олимпиада профмастерства среди обучающихся организаций СПО

В Хабаровском крае стартовала олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся организаций среднего профессионального образования, сообщает Министерство образования и науки Хабаровского края.

В ней примут участие более 200 представителей 14 техникумов и колледжей региона. Также в числе участников около 90 волонтеров и экспертов.

Соревнования проводятся по семи компетенциям: «Техника и технологии строительства», «Информатика и вычислительная техника», «Техника и технологии наземного транспорта», «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Сервис и туризм», «Образование и педагогические науки».

В связи с эпидемиологической ситуацией краевая олимпиада организована в дистанционном формате. Объединенным техническим центром управления станет Хабаровский краевой институт развития образования. Соревнования будут проходить на базе организаций СПО Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Вяземского.

Итоги соревнования подведут 10 декабря.