В Иркутске усиленно убирают улицы и дворы после снегопада

Утром 11 декабря на уборку парков и бульваров Иркутска от снега и мусора вышли более ста человек, задействовано 12 единиц техники. Ведется механизированная обработка общественных пространств. Как рассказали в МКУ «Городская среда», на содержании предприятия находится 107 общественных территорий города. «В первую очередь, уборка производится в транзитных зонах, где больше всего пешеходов. Также особое внимание уделяется лестницам. Поскольку на общественных озелененных территориях запрещено использование соли и других реагентов, на скользких поверхностях используется песок. Затем материал удаляется»,

Кроме того, на уборке дорог задействовано более 30 специализированных машин МУП «ИркутскАвтодор». Это комбинированные дорожные машины, тротуарная техника, погрузчики. Техника работает во всех округах: особое внимание уделяем местам с наибольшей проходимостью и вблизи социальных учреждений.

Работа в усиленном режиме будет продолжаться на протяжении всех выходных в круглосуточном режиме. Кроме очистки от снега также проводится уборка остановочных пунктов и противогололедная обработка. Во дворах города работают более 700 дворников.

Снег и мороз до -21° ожидаются в Иркутской области на выходные

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