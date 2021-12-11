В ярославском ЦОПП обучают технологиям виртуальной реальности

В ярославском Центре опережающей профессиональной подготовки начались занятия первой группы обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Технологии виртуальной и дополненной реальности», сообщает Департамент образования Ярославской области.

Занятия проходят в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

«Программа предназначена для педагогов. В учебном классе – мастера производственного обучения, преподаватели общеобразовательных и специальных дисциплин, учителя общеобразовательных школ и педагоги организаций дополнительного образования детей. Многие впервые смогли посмотреть и опробовать специфичную технику VR. Уже приняты заявки от 40 образовательных организаций, в списке – 140 слушателей от 25 до 65 лет», – отметила директор Департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Слушателям предстоит ознакомиться с трендами цифровых технологий в образовательном пространстве, научиться работать с VR-оборудованием и VR-контентом, овладеть методическими основами использования VR-контента в рамках образовательных программ и даже научиться разрабатывать собственный VR-контент.

«Обучение и непрерывное повышение квалификации преподавателей и мастеров – наша важнейшая задача. Ключевыми в названии центра я считаю слова «опережающей» и «профессиональной». Наше современное оснащение и прогрессивные методики должны способствовать развитию системы профессионального образования в Ярославской области», – сказала руководитель ЦОПП Татьяна Вершинина.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.