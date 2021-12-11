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В МВД сообщили о росте числа отравлений наркотиками среди подростков на 60%

В МВД сообщили о росте числа отравлений наркотиками среди подростков на 60%

16:45  Автор: Юлия Катенёва


Источник: ТАСС



Количество отравлений наркотиками среди подростков в России выросло за последний год на 60 процентов. Об этом сообщил заместитель начальника управления Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Вячеслав Батурин, передает ТАСС.


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В целом общее количество случаев отравления наркотическими веществами в стране составляет около 7 тысяч в год, заявил он, выступая на Всероссийском патриотическом форуме. 

В этой связи первоочередной задачей являются меры противодействия этому явлению, указал Батурин.  Однако, по его словам, в настоящее время происходит целенаправленное расшатывание всей международной системы контроля за наркотиками рядом влиятельных структур, которые извлекают из торговли веществами большую прибыль.

Напомним, согласно Стратегии антинаркотической политики до 2030 года, Россия должна перейти в оценке наркоситуации от «напряженной» к «нейтральной» и сокращению смертей от употребления наркотиков с 3 до 2,4 случая на 100 тысяч человек.



#преступность


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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