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В пустыне был найден древний корабль, которому больше 500 лет с огромным количеством сокровищ

В пустыне был найден древний корабль, которому больше 500 лет с огромным количеством сокровищ

В Атлантике есть по истине уникальные места. Например, зона, где воздух сталкивается с течением, что в итоге влечет за собой гутой туман. Здесь сложно что-то разглядеть вдалеке, а мощное течение и ветра опасны для суден. Ранее не всем кораблям удавалось покинуть это место – он тонули, и со временем оказывались на суше.

В Намибии несложно найти такие затонувшие шхуны, которые течением было вынесены на берег. На данный момент это парковая зона, где люди могут рассмотреть останки кораблей и насладиться побережьем.

Судна, которые когда-то не смогли справиться с непогодой, расположены на большом отрезке побережья. За многие года металлические части поржавели, что придает их общему виду некой загадочности. Ежегодно в этом место устремляют туристы, чтобы собственными глазами увидеть прошлое.

В одной части этого парка посетители могут прогуливаться без всяких ограничений. Но северная часть может быть опасна для человека. Большой наплыв туристов здесь бывает в новогодние праздники – в парке можно присоединиться к экскурсии, заняться рыбалкой, поселиться в номер небольшого отеля.

Одно из суден, ставшее частью парка – корабль под названием «Бом Джесус». Он пропал в 1532 году. Этот экспонат был спрятан природой недалеко от кладбища кораблей в лагуне, созданной человеком.

Однако увидеть судно было невозможно – оно скрывалось под толщей песка. Эта находка была особенной – в трюмах было найдено множество старых монет и иных драгоценностей. Общая сумма находок достигал тринадцати миллионов долларов.

Сокровища были найдены людьми, которые добывали алмазы. На сегодняшний день эта шхуна является самой старой и наиболее ценной среди всех найденных кораблей.

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По материалам: MirFactov

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