В школах Северной Осетии созданы 16 кадетских классов

В школах Северной Осетии созданы 16 кадетских классов, сообщает Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.

«Проект в этом году запущен в пилотном режиме, чтобы апробировать его, выявить дефициты, проблемные моменты и устранить их. Сегодня в республике 16 кадетских классов, в которых обучаются 430 девочек и мальчиков 5-х классов, открыты во Владикавказе и шести районах. Наши специалисты сейчас анализируют, как улучшить работу, что еще необходимо сделать или приобрести, чтобы для участников проекта были созданы все условия и они могли получить качественное образование», – отметила министр образования и науки РСО – Алания Элла Алибекова.

Кадетские классы в Северной Осетии созданы по поручению главы РСО – Алания Сергея Меняйло. Цель – обеспечение условий для развития профильного образования с кадетским компонентом, формирование у обучающихся мотивации к выбору профессиональной деятельности, нравственное, интеллектуальное, культурное и физическое развитие школьников.