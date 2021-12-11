Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В школах Северной Осетии созданы 16 кадетских классов

В школах Северной Осетии созданы 16 кадетских классов

В школах Северной Осетии созданы 16 кадетских классов, сообщает Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания. 

«Проект в этом году запущен в пилотном режиме, чтобы апробировать его, выявить дефициты, проблемные моменты и устранить их. Сегодня в республике 16 кадетских классов, в которых обучаются 430 девочек и мальчиков 5-х классов, открыты во  Владикавказе и шести районах. Наши специалисты сейчас анализируют, как улучшить работу, что еще необходимо сделать или приобрести, чтобы для участников проекта были созданы все условия и они могли получить качественное образование», – отметила министр образования и науки РСО – Алания Элла Алибекова.

Кадетские классы в Северной Осетии созданы по поручению главы РСО – Алания Сергея Меняйло. Цель – обеспечение условий для развития профильного образования с кадетским компонентом, формирование у обучающихся мотивации к выбору профессиональной деятельности, нравственное, интеллектуальное, культурное и физическое развитие школьников.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В школах Северной Осетии созданы 16 кадетских классов
В школах Северной Осетии созданы 16 кадетских классов
На форуме «Сделано в России» обсудят международное сотрудничество в сфере образования
На форуме «Сделано в России» обсудят международное сотрудничество в
В ярославском ЦОПП обучают технологиям виртуальной реальности
В ярославском ЦОПП обучают технологиям виртуальной реальности
Финал конкурса «Студент года» среди учащихся профессиональных образовательных организаций проходит в онлайн-формате
Финал конкурса «Студент года» среди учащихся профессиональных
11 декабря стартует форум «Навигатор поступления»
11 декабря стартует форум «Навигатор поступления»
ОАЭ примет 18-ю Международную естественно-научную олимпиаду юниоров
ОАЭ примет 18-ю Международную естественно-научную олимпиаду юниоров
Уставшая на работе девушка подарила бойфренду секс с проституткой на Рождество
Уставшая на работе девушка подарила бойфренду секс с проституткой на
«Уральские авиалинии» начнут летать в Таиланд из Иркутска
«Уральские авиалинии» начнут летать в Таиланд из Иркутска
Edge of Eternity выйдет на Xbox в феврале, сразу в Game Pass
Edge of Eternity выйдет на Xbox в феврале, сразу в Game Pass
Dress Code. В Москве прошел гала-вечер фонда "Обнаженные сердца". Среди гостей — Наталья Водянова, Яна Рудковская, Саша Лусс
Dress Code. В Москве прошел гала-вечер фонда "Обнаженные
Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Феликс Погосян: «Мой талисман – моя жена!»
Феликс Погосян: «Мой талисман – моя жена!»

Топ на сегодня

Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму ужасов 1974 года
Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму
В Иркутской области откроют семейный многофункциональный центр
В Иркутской области откроют семейный многофункциональный центр
Житель Кутулика убил мужчину, обвинявшего его в нетрадиционной сексуальной ориентации
Житель Кутулика убил мужчину, обвинявшего его в нетрадиционной
ЗС Иркутской области одобрило выплаты муниципалитетам на 1,5 миллиарда рублей
ЗС Иркутской области одобрило выплаты муниципалитетам на 1,5
Dustborn
Dustborn

Еще по теме

В 2021 году в Северной Осетии будут созданы 22 центра «Точка роста»
В Северной Осетии в 2021 году будет создано 860 школьных мест
Путин предложил три кандидатуры на должность главы Северной Осетии
В школах Северной Осетии прошел марафон открытий центров «Точка роста»