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В Забайкальском крае построят горно-металлургический комбинат

В Забайкальском крае построят горно-металлургический комбинат

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Юлия Сапрыгина



Территория опережающего развития «Забайкалье» получит дополнительные средства. Деньги потратят на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для нового инвестиционного проекта — горно-металлургического комбината в Забайкальском крае. Соответствующее постановление Правительства от 30 ноября 2021 года № 2131 вступает в силу 11 декабря.

Как следует из текста документа, объём федерального финансирования, выделяемый на создание инфраструктуры территории опережающего развития «Забайкалье», увеличен с 2,4 млрд до 13,7 млрд рублей.

Эти средства уже предусмотрены в федеральном бюджете в рамках финансирования мероприятий государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

Законы, вступающие в силу с 11 декабря


Деньги будут направлены на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для нового инвестиционного проекта — горно-металлургического комбината в Забайкальском крае. Также планируется строительство сетей энергоснабжения, водозаборного узла, железнодорожных путей и автодороги.

Ожидается, что предприятие заработает в 2022 году. Это позволит привлечь в регион в 2021 — 2022 годах более 53 млрд рублей частных инвестиций, а также создать не менее 1850 новых рабочих мест.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#промышленность #в регионах #деньги


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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