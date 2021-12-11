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В Зиме 18-летний парень убил свою собаку, чтобы «попробовать мясо»

В Зиме 18-летний парень убил свою собаку, чтобы «попробовать мясо»

В городе Зима задержали 18-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве собаки. Как молодой человек пояснил полицейским, он хотел попробовать мясо.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, парень сделал фотографию и отправил ее своей знакомой. Девушка распространила снимок в соцсетях. Личность молодого человека установили. Он дал показания. Собака оказалась его собственным питомцем. Кроме того, в доме, где он проживает с родителями, содержатся еще животные. Подробности происшествия выясняются.

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По материалам: irk

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