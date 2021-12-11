Венера в соединении с Плутоном 11 декабря 2021 года: главные риски в любви и общении

Вадим Карасев

11 декабря Венера в ступает в неблагоприятный аспект с Плутоном. Это принесет нам множество проблем в любви, в общении и отношениях между людьми в целом. Астрологи рассказали о главных рисках этого дня.

Энергетика Венеры и Плутона разнится, но эти планеты затрагивают примерно одни и те же сферы, пересекаясь в любви и общении. Сегодня эти планеты находятся в соединении, а это напряженный аспект, который активизирует в планетах все самое плохое. Если вы хотите остаться на плаву сегодня, пользуйтесь талисманами на удачу.

Глобальная рассинхронизация между людьми

В этот день будет очень трудно понять другого человека, кем бы он вам ни приходился. Если дома можно позволить себе заниматься делами отдельно от родственников или второй половинки, то на работе это будет сделать сложнее. Наибольшие трудности ждут тех, у кого сегодня полноценный рабочий день. Самым тяжелым день будет для тех, кто занимается консультациями клиентов и обработкой жалоб. Не пытайтесь что-то доказывать окружающим вас людям. Они все равно останутся при своем. Говорите им почаще, что вы их понимаете.

Конфликты между группами людей

Сегодня люди одной группы могут вступать в серьезные конфликты с людьми других групп. Например, властные структуры могут повздорить с простыми гражданами или родители с детьми, мужчины с женщинами. Остановить подобный процесс невозможно, так что если появилась искра, то огонь потушить не получится. Единственно, что можете сделать вы сами, — это уйти в тень и не поддерживать разжигание конфликта.

Потеря сил и энергии

Это одна из самых больших проблем этого дня. Венера отвечает за физические и эмоциональные силы человека, а не только за любовь и общение. Это значит, что заниматься спортом сегодня не стоит, ровно как и бездельничать и лениться. Старайтесь больше ходить, но не перегружать себя тренировками в спортзале. Побудьте дома, примите ванну, посмотрите приятный фильм или почитайте книгу. Скажите себе «стоп», начните выходные в гармонии с собой и с миром. Потеря сил и энергии негативно скажется на свиданиях, романтических встречах и знакомствах. Побудьте лучше в уединении.