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Виктор Дробыш признался, что у него мало секса

Виктор Дробыш признался, что у него мало секса
Продюсер Виктор Дробыш рассказал, что даже бросил курить. Композитор стал гостем шоу НТВ «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой шоумен рассказал о личной жизни. Дробыш назвал себя отчасти подкаблучником, однако признался, что очень дорожит женой. «Как вы проводите семейные вечера?» — спросила его Кудрявцева.
Виктор Дробыш с женой «Раньше после секса я курил, так потихоньку и бросил, — отшутился Виктор. – Может, мы стали старше? Но я заметил, что в шахматы мы играем каждый день». Вторая жена Виктора Дробыша – Татьяна, родилась в 1969 году. Поженились они 21 июня 2008, у нее есть сын Антон Нусинов от бывшего супруга бизнесмена Алексея Нусинова. Совестно с Дробышем у них двое детей – сын и дочь.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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