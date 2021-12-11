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Власти Украины собираются подать в суд на Евросоюз

Власти Украины собираются подать в суд на Евросоюз

Власти Украины готовят иск к Евросоюзу в связи с отказом Польши увеличить количество разрешений на грузоперевозки в 2022 году. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, передает "Укринформ".

Он подчеркнул, что это решение нарушает соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

"Поскольку это решение противоречит соглашению о ЗСТ, то это будет причиной иска в ближайшие дни Украины против ЕС… Мы надеемся, что эта ситуация изменится и Польша увеличит количество разрешений, которые выдает министерство инфраструктуры страны, ведь это в интересах всех сторон", — заявил Качка на конференции "5 лет экономического сотрудничества Евросоюз — Украина в свете соглашения о ЗСТ".

По словам замминистра, позиция Польши стала ключевой помехой для развития торговли между Украиной и ЕС.

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По материалам: uposters.ru

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