"Вы хотели бы бесплатно?": Россия отказалась снижать цену на газ для Греции

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу ANT1 заявил, что Россия не намерена снижать цены на природный газ для Греции.

В преддверии встречи Владимира Путина с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом корреспондент телеканала поинтересовалась у Пескова, не собирается ли Россия помочь Греции в ситуации, когда по местным потребителям сильно ударило повышение цен на газ.

"Вы хотели бы, чтобы мы бесплатно поставляли природный газ?" - ответил журналистке Песков и объяснил, что заключение долгосрочных газовых контрактов с Россией само по себе выгодно для покупателей, поскольку стоимость закрепляется на одном уровне, привязанная к нефтяным котировкам.

Вы просто подписываете контракт с "Газпромом", который действует на конкретный период и, если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене. Не по цене, которая может колебаться с 500 до 1100 долларов [за тысячу кубометров] за одну ночь. Так она будет закреплена.

Как писал Ruposters, ранее британцы выразили опасения, что могут замерзнуть этой зимой в случае введения Западом новых санкций против России.