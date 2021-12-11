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Завершилось расследование смертельного ДТП с Ксенией Собчак

Завершилось расследование смертельного ДТП с Ксенией Собчак
Недавно ведущая и журналистка Ксения Собчак попала в жуткую аварию.   Материалы о страшном происшествии, участницей которого стала скандальная телеведущая, передали в прокуратуру, как сообщили в МВД России. Расследование дела подошло к концу. Столкновение машин, в одной из которых находилась Собчак, случилось ночью 9 октября. Ксения только отвела корпоратив в Сочи и торопилась с командой в аэропорт. Водитель ее Mercedes S500 хотел обогнать идущее впереди авто и, выехав на встречную полосу, столкнулся с Volkswagen, который отбросило на микроавтобус. По факту случившегося возбудили уголовное дело, где потерпевшими признаны пять человек. Обвинение предъявили водителю, перевозившему Собчак. Расследование завершилось спустя два месяца. «Окончено предварительное расследование уголовного дела о резонансном ДТП, которое произошло 9 октября около 21:00 на автодороге Адлер — Альпика Сервис в Адлерском районе Краснодарского края, <...> уголовное дело в порядке ст. 220 УПК РФ направлено в прокуратуру Сочи Краснодарского края для утверждения обвинительного заключения», — сообщили МВД «Известиям».
Ксения Собчак Тогда на месте аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen, другая девушка, которая тоже была в машине, скончалась позднее. В микроавтобусе находилось 10 человек, никто из них не пострадал. В тот момент телеведущая никак не среагировала на случившееся, она сразу же пересела в другую машину и уехала в аэропорт. Только спустя несколько дней Собчак вышла на связь со всеми участниками трагедии и предложила помощь всем пострадавшим. В расследовании Ксения выступила свидетелем, вину на себя взял водитель перевозившего ее Mercedes Олег Цой. Он будет находиться под домашним арестом. «Проведенной автотехнической судебной экспертизой установлено, что действия водителя автомобиля Mercedes не соответствовали требованиям правил дорожного движения Российской Федерации, что явилось причиной ДТП. Адлерским районным судом г. Сочи Краснодарского края в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — пояснили в ведомстве.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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