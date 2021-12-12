Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

12 декабря Братск отмечает День города

12 декабря Братск отмечает День города

12 декабря Братск отмечает День города. Запланированы культурные, памятные и спортивные акции. В условиях сложной эпидемиологической обстановки многие праздничные мероприятия пройдут в онлайн-режиме, сообщается на сайте мэрии.

Марина Зубакова, заместитель мэра Братска по социальным вопросам:
— К сожалению, до сих пор ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции хоть и стабильная, но напряженная. Поэтому принято решение не проводить концерты в очном формате с большим количеством людей. Как правило, участники — это наши ветераны, люди преклонного возраста, которые этот день считают самым главным в своей жизни и стремятся его встретить вместе с друзьями.

Мастер-классы, конкурсы чтецов, игры, литературно-музыкальные вечера — всего почти два десятка мероприятий, посвящённых Дню города, запланированы в библиотеках Братска. День города начался с молебна в храме Рождества Христова. Затем городские власти традиционно возложили цветы к памятнику Ивану Наймушину в Энергетике. Городские учреждения культуры Братска подготовят для горожан онлайн-мероприятия. Главный концерт в ТКЦ «Братск-АРТ» можно будет посмотреть на ютуб-канале учреждения 12 декабря в 17:00.

Завершится день открытием новогодних ёлок во всех районах Братска. Ёлки зажгут одновременно в 19:00 и проведут небольшие праздничные программы с участием жителей города.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Японская авиакомпания рассматривает аэропорт Иркутска как запасной аэродром для своих авиалайнеров
Японская авиакомпания рассматривает аэропорт Иркутска как запасной
Современную модельную библиотеку открыли в Тулуне
Современную модельную библиотеку открыли в Тулуне
12 декабря Братск отмечает День города
12 декабря Братск отмечает День города
Дорожные камеры смогут в автоматическом режиме выписывать штрафы за опасное вождение
Дорожные камеры смогут в автоматическом режиме выписывать штрафы за
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Весов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Весов
Hello Neighbor 2 выйдет в 2022 году, показан новый геймплей
Hello Neighbor 2 выйдет в 2022 году, показан новый геймплей
В Chernobylite появится бассейн «Лазурный» с новым DLC
В Chernobylite появится бассейн «Лазурный» с новым DLC
Официально: Ким Кардашьян подала документы на расторжение брака с Канье Уэстом и возвращение девичьей фамилии
Официально: Ким Кардашьян подала документы на расторжение брака с
Иркутянка Юлия Кошкина одержала победу на этапе шоу «Голос» «Нокауты»
Иркутянка Юлия Кошкина одержала победу на этапе шоу «Голос» «Нокауты»
Премьер Польши поставил России ультиматум
Премьер Польши поставил России ультиматум
Короткие шепотки при высокой температуре
Короткие шепотки при высокой температуре
"Мне так плохо": подруга раскрыла слова вышедшей из комы Марины Хлебниковой
"Мне так плохо": подруга раскрыла слова вышедшей из комы

Топ на сегодня

Максим Галкин с сыном сыграл в суперигру
Максим Галкин с сыном сыграл в суперигру
Власти Украины собираются подать в суд на Евросоюз
Власти Украины собираются подать в суд на Евросоюз
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми представили рождественскую открытку. Фото было сделано в Иордании
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми представили рождественскую
"Вы хотели бы бесплатно?": Россия отказалась снижать цену на газ для Греции
"Вы хотели бы бесплатно?": Россия отказалась снижать цену
Обряд с кубиками льда на красоту
Обряд с кубиками льда на красоту

Еще по теме

День Государственного флага отметят в 17 парках Москвы
В Москве в День города в мероприятиях участвовало около 800 тысяч человек
День народного единства 2017 в Новосибирске: программа мероприятий, салют
День города Курска 2017: программа мероприятий, салют – время, место проведения