12 декабря Братск отмечает День города

12 декабря Братск отмечает День города. Запланированы культурные, памятные и спортивные акции. В условиях сложной эпидемиологической обстановки многие праздничные мероприятия пройдут в онлайн-режиме, сообщается на сайте мэрии.

Марина Зубакова, заместитель мэра Братска по социальным вопросам:

— К сожалению, до сих пор ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции хоть и стабильная, но напряженная. Поэтому принято решение не проводить концерты в очном формате с большим количеством людей. Как правило, участники — это наши ветераны, люди преклонного возраста, которые этот день считают самым главным в своей жизни и стремятся его встретить вместе с друзьями.

Мастер-классы, конкурсы чтецов, игры, литературно-музыкальные вечера — всего почти два десятка мероприятий, посвящённых Дню города, запланированы в библиотеках Братска. День города начался с молебна в храме Рождества Христова. Затем городские власти традиционно возложили цветы к памятнику Ивану Наймушину в Энергетике. Городские учреждения культуры Братска подготовят для горожан онлайн-мероприятия. Главный концерт в ТКЦ «Братск-АРТ» можно будет посмотреть на ютуб-канале учреждения 12 декабря в 17:00.

Завершится день открытием новогодних ёлок во всех районах Братска. Ёлки зажгут одновременно в 19:00 и проведут небольшие праздничные программы с участием жителей города.