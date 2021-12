4 игры из Game Pass в ТОП-10 по версии The Washington Post в 2021 году





The Washington Post — далеко не игровое издание, но они тоже подводят итоги года в игровой индустрии. На сайте одного из наиболее известных американских СМИ появился список лучших игр в 2021 году. Если в прошлом году The Washington Post выделяли главной игрой года Hades (игра доступна в Game Pass), то в этом они отмечают, что одного победителя выделить нельзя.

По их мнению, следующие 10 игр были лучшими в 2021 году:

Chicory: A Colorful TaleHitman 3Metroid DreadRatchet and Clank: Rift ApartValheimWildermyth

Отметим, портал The Washington Post не указывает, что какая-то игра из этого списка лучше или хуже остальных, не распределяя их по местам. Как можно видеть, 3 проекта Xbox Game Studios попали в ТОП-10 от The Washington Post: Forza Horizon 5, Halo Infinite и Psychonauts 2 (все они доступны в Game Pass). Отдельно стоит обратить внимание на Sable в этом списке — игра тоже доступна в Game Pass. Итого, 4 игры из Game Pass в списке лучших по версии The Washington Post.

Отдельно журналисты The Washington Post указывают, что за «выдающиеся достижения в 2021 году» заслуживают дополнительного упоминания еще несколько игр:

DeathloopDeath’s DoorGet in the Car, Loser!It Takes TwoResident Evil Village