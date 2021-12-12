Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

4 игры из Game Pass в ТОП-10 по версии The Washington Post в 2021 году

4 игры из Game Pass в ТОП-10 по версии The Washington Post в 2021 году


The Washington Post — далеко не игровое издание, но они тоже подводят итоги года в игровой индустрии. На сайте одного из наиболее известных американских СМИ появился список лучших игр в 2021 году. Если в прошлом году The Washington Post выделяли главной игрой года Hades (игра доступна в Game Pass), то в этом они отмечают, что одного победителя выделить нельзя.

По их мнению, следующие 10 игр были лучшими в 2021 году:



Chicory: A Colorful Tale



Forza Horizon 5



Halo Infinite



Hitman 3



Metroid Dread



Psychonauts 2



Ratchet and Clank: Rift Apart



Sable



Valheim



Wildermyth

Отметим, портал The Washington Post не указывает, что какая-то игра из этого списка лучше или хуже остальных, не распределяя их по местам. Как можно видеть, 3 проекта Xbox Game Studios попали в ТОП-10 от The Washington Post: Forza Horizon 5, Halo Infinite и Psychonauts 2 (все они доступны в Game Pass). Отдельно стоит обратить внимание на Sable в этом списке — игра тоже доступна в Game Pass. Итого, 4 игры из Game Pass в списке лучших по версии The Washington Post.

Отдельно журналисты The Washington Post указывают, что за «выдающиеся достижения в 2021 году» заслуживают дополнительного упоминания еще несколько игр:



Deathloop



Death’s Door



Get in the Car, Loser!



It Takes Two



Resident Evil Village
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Лунный день сегодня 12 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 12 декабря 2021 года
«КСИ-СТРОЙ» при поддержке Сбера строит в Иркутске новый ЖК «Кумир»
«КСИ-СТРОЙ» при поддержке Сбера строит в Иркутске новый ЖК «Кумир»
Жена Григория Лепса подала на развод после 20 лет брака: новые подробности громкого расставания
Жена Григория Лепса подала на развод после 20 лет брака: новые
4 игры из Game Pass в ТОП-10 по версии The Washington Post в 2021 году
4 игры из Game Pass в ТОП-10 по версии The Washington Post в 2021 году
Инсайдер: следующий Call of Duty должен стать последней игрой серии для Xbox One
Инсайдер: следующий Call of Duty должен стать последней игрой серии
Команда Xbox признала, что закрытие Lionhead Studios было ошибкой
Команда Xbox признала, что закрытие Lionhead Studios было ошибкой
День Конституции в Иркутской области отметили вручением паспортов
День Конституции в Иркутской области отметили вручением паспортов
Эксперты обсудили будущее Байкала и его возможный статус наследия под угрозой
Эксперты обсудили будущее Байкала и его возможный статус наследия под
На ангарской набережной открыли экспозицию медикам, работающим в красной зоне
На ангарской набережной открыли экспозицию медикам, работающим в
Стратег Bloomberg спрогнозировал массовое принятие криптовалют в США в 2022 году
Стратег Bloomberg спрогнозировал массовое принятие криптовалют в США
BBC: футбольные болельщики потратили более $350 млн на фанатские токены
BBC: футбольные болельщики потратили более $350 млн на фанатские
Настасья Самбурская - избалованная артистка, считает Виктор Дробыш
Настасья Самбурская - избалованная артистка, считает Виктор Дробыш

Топ на сегодня

Максим Галкин с сыном сыграл в суперигру
Максим Галкин с сыном сыграл в суперигру
Власти Украины собираются подать в суд на Евросоюз
Власти Украины собираются подать в суд на Евросоюз
"Вы хотели бы бесплатно?": Россия отказалась снижать цену на газ для Греции
"Вы хотели бы бесплатно?": Россия отказалась снижать цену
Похоже, в DLC Serious Sam 4 игроков отправят в Россию
Похоже, в DLC Serious Sam 4 игроков отправят в Россию
После скандала с Ольгой Бузовой во МХАТе наступили тяжелые времена
После скандала с Ольгой Бузовой во МХАТе наступили тяжелые времена

Еще по теме

3 игры Xbox Game Studios получили награды в рамках The Game Awards 2021
Halo Infinite стала «Игрой года» в пользовательском голосовании The Game Awards 2021
3 игры Xbox прошли первый раунд голосования за звание «Игра года» The Game Awards 2021
Halo Infinite вышла и уже доступна в Game Pass