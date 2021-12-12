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599 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области

599 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области

599 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки, сообщает оперштаб региона 12 декабря. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 146 543 случая заражения.

За сутки госпитализировали 16 человек, в стационарах лечатся 4 217 пациентов. Выздоровели 316 человек, с начала пандемии число выздоровевших от ковида составило 117 211. За сутки умерли 26 человек с коронавирусом. Причиной смерти 24 пациентов стал коронавирус (всего с начала пандемии скончались 6 668 человека), из-за осложнений, вызванных ковидом, умерли 2 человека (всего — 562).

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По материалам: irk

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