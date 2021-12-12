70 иркутян эвакуировались во время пожара в общежитии на улице Леси Украинки

70 человек эвакуировались во время пожара в общежитии на улице Леси Украинки, 22 в Иркутске. Сообщение о возгорании поступило12 декабря в 15:00 от очевидцев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

На момент прибытия пожарных горели домашние вещи на втором этаже пятиэтажки. В 15:24 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. В результате инцидента сгорели домашние вещи на площади двух квадратных метров, комната полностью закопчена. На тушении пожара были задействованы 37 человек и 10 единиц техники.

В ходе предварительной проверки по факту пожара дознаватели МЧС России установили, что в одной из комнат женщина готовила еду, в какой-то момент раскаленное масло вспыхнуло и огонь перекинулся на натяжной потолок и рядом стоящий диван. Женщина покинула комнату и сообщила о пожаре. Специалисты отмечают, что системы противопожарной защиты не сработали должным образом, сигнал о пожаре не прошёл на пульт 01. По факту пожара государственные инспекторы по пожарному надзору проведут проверку и дадут правовую оценку должностным лицам, отвечающим за эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации.