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Alan Wake 2 будет игрой «для взрослых» — новые детали об игре

Alan Wake 2 будет игрой «для взрослых» — новые детали об игре


В рамках интервью порталу IGN руководитель студии Remedy Сэм Лейк рассказал несколько новых деталей об игре Alan Wake 2, которую представили ранее на этой неделе.

В частности, был затронут вопрос рейтинга игры. Сэм Лейк отметил, что это игра на рейтинг M (17+, для взрослых), тогда как первая часть имела рейтинг T (13+, для подростков). Но руководитель Remedy говорит, что просто вставлять в игру шок-контент не планируется, при этом ужасающие элементы в игре будут, многие психологические. Рейтинг M по словам Сэма Лейка, дает возможность разработчикам «не идти на компромиссы», чтобы вписаться в нужные требования.

Сэм Лейк отмечает, что Alan Wake 2 станет более страшной игрой, чем первая часть, с точки зрения истории. Разработчики выбрали в качестве жанра для Alan Wake 2 сурвайвл-хоррор, поскольку он дает им возможность рассказать желаемую историю, сочетая ее с хорошим для игроков геймплеем. При этом Сэм Лейк не ответил на вопрос журналиста, игрой от первого или от третьего лица станет Alan Wake 2.

Напомним, ранее стало известно, что игра Alan Wake 2 будет на движке Northlight Engine, который был разработан командой Remedy. Релиз Alan Wake 2 должен состояться в 2023 году, а летом 2022 года разработчики обещают поделиться новыми подробностями.

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По материалам: newxboxone

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