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Alan Wake 2 разрабатывается на Northlight Engine и станет «самой красивой игрой Remedy»

Alan Wake 2 разрабатывается на Northlight Engine и станет «самой красивой игрой Remedy»


Студия Remedy официально представила Alan Wake 2. Про игру пока мало подробностей — известно, что это полноценный сурвайвл-хоррор, который Сэм Лейк давно планировал выпустить, но различные ограничения его сдерживали. Портал IGN поговорил с Лейком и узнал некоторые подробности о создании Alan Wake 2.

Как рассказал Сэм Лейк, игра Alan Wake 2 будет использовать движок Northlight Engine. Это инструменты разработки, которые были созданы внутри Remedy для выпуска игр, рассчитанных на повествование с элементами кинематографии. Движок Remedy дает возможность воссоздать в играх фотореалистичных персонажей, крупномасштабные разрушения и физику и многое другое. Напомним, что уже известно о приглашенном актере для игры Alan Wake 2 — это финский актер Илкки Вилли.

Движок Northlight Engine использовали в играх Quantum Break, Control и для разработки сюжетной кампании CrossFire X, которая выйдет 10 февраля 2022 года. Как отмечает Лейк, движок Northlight Engine идеально подойдет для Alan Wake 2:

Мы чувствуем, что особенно для такого опыта, когда атмосфера и стиль важнее, чем когда-то прежде, мы настолько хорошо знаем Northlight, что можем сосредоточиться на определенных вещах и продвигать определенные вещи вперед.

Вместе с тем Сэм Лейк отметил, что Alan Wake 2 «безусловно, будет самой красивой игрой Remedy».

Напомним, что Alan Wake 2 должна выйти в 2023 году — на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Геймплей проекта пока не показали.

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По материалам: newxboxone

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