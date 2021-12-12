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Алеся Кафельникова покоряет Лондон на подиумах и вечеринках

Алеся Кафельникова покоряет Лондон на подиумах и вечеринках
23-летняя модель Алеся Кафельникова получила вид на жительство в Великобритании на год и уже целую неделю блистает на вечеринках в Лондоне. Алеся Кафельникова впервые стала мамой в июле этого года. Рождение дочки Киары кардинально изменило жизнь наследницы именитого теннисиста, но при этом не повлияло на ее великолепную фигуру. Алеся по-прежнему предпочитает откровенные наряды и не упускает возможности блеснуть своими достоинствами на подиуме или светских мероприятиях. Кафельникова быстро пришла в форму после родов. Материнство пошло ей только на пользу, Алеся стала более женственной и притягательной. Кафельникова уже вернулась в модельный бизнес, а с ноября  она  блистает на светских мероприятиях Москвы.
Алеся Кафельникова Сейчас Алеся находится в Лондоне. Она получила годовой вид на жительство в Великобритании. 11 декабря, Кафельникова поделилась новым эффектным образом в Instagram. На вечернем мероприятии она появилась в жемчужном платье-бандо с высоким разрезом до самого бедра и длинным шлейфом. Наряд выгодно подчеркнул хрупкую фигуру молодой мамы, ее красивые ключицы и тонкую талию.
Алеся Кафельникова «Невероятно красивая женщина!😍», «Что-то волшебное. Очень красивое», «Королева», «Боже, как это красиво 😍», «Нет ну это что-то невероятное 🥺😍», «Какое платье🔥🔥🔥» – пишут восхищенные подписчики Кафельниковой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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