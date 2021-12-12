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Анастасия Макеева рассказала о содержании мужа

Анастасия Макеева рассказала о содержании мужа
Актриса Анастасия Макеева ответила на каверзный вопрос. Артистка и Роман Мальков познакомились в прошлом году. В марте актриса получила предложение руки и сердца на сцене театра, а в мае влюбленные сыграли свадьбу в Крыму. Известно, что Роман занимается бизнесом в сфере строительства, при этом он ни на шаг не отходит от жены, сопровождая ее везде и всюду. Именно поэтому хейтеры часто утверждают, что Мальков живет за счет звезды театра. Анастасия опровергла это, отвечая на вопросы фолловеров в своем инстаграме.
Анастасия Макеева с мужем «Мой муж всегда работал и содержит он меня, а не я его», — написала Макеева. Напомним, недавно Анастасия запустила собственный бренд уходовой косметики и планирует расширять линейку своего бренда одежды. Кроме того, актриса приобрела несколько квартир в Турции.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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