Анастасия Макеева рассказала о содержании мужа

Актриса Анастасия Макеева ответила на каверзный вопрос. Артистка и Роман Мальков познакомились в прошлом году. В марте актриса получила предложение руки и сердца на сцене театра, а в мае влюбленные сыграли свадьбу в Крыму. Известно, что Роман занимается бизнесом в сфере строительства, при этом он ни на шаг не отходит от жены, сопровождая ее везде и всюду. Именно поэтому хейтеры часто утверждают, что Мальков живет за счет звезды театра. Анастасия опровергла это, отвечая на вопросы фолловеров в своем инстаграме.Анастасия Макеева с мужем «Мой муж всегда работал и содержит он меня, а не я его», — написала Макеева. Напомним, недавно Анастасия запустила собственный бренд уходовой косметики и планирует расширять линейку своего бренда одежды. Кроме того, актриса приобрела несколько квартир в Турции.