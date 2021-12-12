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Анонсирована игра The Last Hero of Nostalgaia — консольный эксклюзив Xbox

Анонсирована игра The Last Hero of Nostalgaia — консольный эксклюзив Xbox


Студия Over The Moon анонсировала свой новый проект The Last Hero of Nostalgaia, который будет выпущен издательством Coatsink. Игра планируется к релизу в 2022 году на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, для других платформ она пока не заявлена.

The Last Hero of Nostalgaia — это приключенческий боевик, в котором игроки должны будут спасти мир видеоигр от «пикселизации». Разработчики отмечают, что действия игры развернутся в «невероятно сложном и богатом мире». Игроки должны будут сражаться с армиями «безмозглых жителей», пока на заднем фоне над ними будет насмехаться циничный рассказчик. В игре заявлены сложные бои, возможность полной настройки персонажа и интересная запутанная история.

В игре The Last Hero of Nostalgaia будет онлайн кооператив и одиночное прохождение.


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По материалам: newxboxone

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