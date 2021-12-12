Автоэксперт назвал два лучших способа защиты автомобиля от угона

Вадим Карасев

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов назвал два лучших способа защиты автомобиля от угона. По его словам, от кражи не застрахован практически ни один автовладелец, но некоторые действия все же стоит предпринять.

Для предотвращения похищения транспортного средства, стоит ориентироваться на статистику краж, и подбирать более продвинутые системы охраны для популярных у злоумышленников моделей. Преступники сейчас начали использовать новые способы угона - с помощью считывающего устройства, которое воспроизводит код брелока, а также кодграбберы, снимающие противоугонные охранные системы двигателя.

"Даже контроль со спутника можно отключить, запустив помеху на GSM-канале. Быстрее всего злоумышленники обезвреживают сигнализацию на автомобилях с дистанционным управлением", - сказал эксперт в интервью агентству "Прайм".

За первое полугодие 2021 года в некоторых регионах выросла статистика вероятности кражи автомобиля. Так, в Москве она повысилась до 0,35%, в Санкт-Петербурге - до 0,17%, а число угнанных авто - до 1 649 штук и 1 503 экземпляров соответственно.

Ранее Ruposters писал, что страховщики назвали самые угоняемые машины в России.