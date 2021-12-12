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BBC: футбольные болельщики потратили более $350 млн на фанатские токены

BBC: футбольные болельщики потратили более $350 млн на фанатские токены


Фанаты футбольных клубов купили токены команд на общую сумму более $350 млн. Об этом говорится в аналитическом отчете по заказу BBC News.


Согласно исследованию, 24 футбольных клуба запустили фанатские токены или рассматривают такую возможность. Среди них восемь команд играют в Английской Премьер-лиге.


Большинство таких клубов выпускают токены через платформу Socios. В компании рассказали, что продали монеты на сумму около $300 млн через собственное приложение.


Самую высокую популярность показали токены итальянского «Лацио», английского «Манчестер Сити», португальского «Порту» и бразильского «Сантоса».


Аналитики уверены, что главная цель большинства покупателей таких монет — спекуляции.


Напомним, Socios заключила сотрудничество с футбольными клубами «ПСЖ», «Ювентус», «Вест Хэм Юнайтед», «Атлетико», «Барселона», «Милан», «Интер» и «Арсенал», а также сборными Португалии и Аргентины.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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