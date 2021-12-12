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Битва домашних питомцев: собака Натальи Ионовой против собаки Лиама Хемсворта

Битва домашних питомцев: собака Натальи Ионовой против собаки Лиама Хемсворта

Воскресное утро начинаем с улыбки, спонсоры которой — четвероногие друзья Натальи Ионовой и Лиама Хемсворта. Муфтик — любимец подписчиков Натальи в инстаграме, лайков он собирает не меньше своей хозяйки. Впрочем, Дора, которую Лиам взял из приюта пару лет назад, тоже не отстает.


Наталья Ионова со своим питомцем Муфтиком (порода акита-ину)



Лиам Хемсворт со своим питомцем Дорой (порода лабрадудль)


Собака Натальи Ионовой или собака Лиама Хемсворта — кто покорил ваше сердце?


Меня покорил МуфтикОтдаю голос ДореСделать выбор просто невозможно — лайки всем!Люблю кошек…
Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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