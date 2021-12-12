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Брат Софии Ротару зарабатывает деньги на тракторе

Брат Софии Ротару зарабатывает деньги на тракторе
Младший брат певицы Софии Ротару рассказал о своей нелегкой жизни. Мужчина ведет непубличный образ жизни и проживает в украинском селе Маршинцы, где на свет появилась София Михайловна. Анатолий Ротарь, который активно занимается фермерством, не скрывает, что в свое время звездная сестра помогла ему материально. «Я на комбайне, на тракторе. У меня есть еще ребята, которые помогают, сегодня нет директоров, нет никого, вертись, если хочешь что-то заработать. У нас 300 гектаров земли, выращиваем кукурузу, пшеницу», — поделился 68-летний мужчина в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.
Брат Софии Ротару Также Ротарь признался, что София Михайловна редко заглядывает к нему на огонек. Мужчина не таит обиды на занятую сестру и понимает ее. «Немолодые, поэтому ехать туда-обратно, тем более сейчас… Но ничего, что-то изменится, я так думаю», — понадеялся он. Напомним, в последнее время в Сети ходят слухи о том, что 74-летняя София Ротару тяжело больна, но близкие звезды опровергли подобные сплетни. «Это, слава Богу, все сплетни. Когда София была худая, писали, что у нее туберкулез. В одно время говорили, что она... умерла. Господи, людям делать нечего! Сестра здорова и проживет еще долго. Не знаю, кому все это нужно, но Софию то замуж выдают, то она болеет. Пусть люди ничего не думают, все нормально, все хорошо», — заявляла сестра исполнительницы недавно.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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