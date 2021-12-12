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День Конституции в Иркутской области отметили вручением паспортов

День Конституции в Иркутской области отметили вручением паспортов

12 декабря, в День Конституции, 19 отличившихся в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности школьников из Иркутска, Ангарска, Иркутского и Шелеховского районов получили первые в своей жизни паспорта. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Мы — граждане России», которая включена в план празднования Дня Конституции. Документы 14-летним школьникам вручили министр образования Иркутской области Максим Парфенов, министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова, председатель комитета по социально–культурному законодательству ЗС Приангарья Ирина Синцова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Максим Парфенов:
— Получить паспорт в День Конституции — это большая честь, и это действительно значимое событие в вашей жизни. Очень важно, что все вы выбрали активную жизненную позицию. Пройдет не так много времени, и ваше поколение придет нам на смену — на производство, в школы и больницы, другие организации нашей большой страны. Надеюсь, что вы всегда будете стремиться к лидерству и достижению поставленных целей.

Среди школьников, принявших участие в торжественной церемонии, были призеры различных олимпиад, конкурсов, спортивных первенств и турниров. Многих пришли поддержать родители.

Всероссийская акция «Мы – граждане России» ежегодно проводится 12 декабря и 12 июня. Ее цель — повышение значимости понятия «гражданин России» в сознании подростков, впервые получающих паспорт. Организаторами акции в Приангарье являются министерство образования Иркутской области, областной комитет общероссийской общественной организации «Российский Союз молодежи» и иркутское региональное отделение Российского движения школьников.

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По материалам: irk

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