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Девушка решила похудеть и изменилась до неузнаваемости, теперь эту красавицу не узнают даже друзья

Девушка решила похудеть и изменилась до неузнаваемости, теперь эту красавицу не узнают даже друзья

Девушка по имени Луна ранее имела фигуру, которая далека от идеала. Однажды она выложила фотографии, где была запечатлена с лишним весом и без него.

Она очень изменилась, и поверить в такое преображение достаточно сложно, ведь девушка вовсе не похожа на пышку, изображенную на снимке.

Луна всю сознательную жизнь мучилась от лишних килограммов. Это продолжалось до тех пор, пока она не поняла, что устала от этого странного чувства неполноценности.

Полная брюнетка преобразилась в красивую стройную блондинку.


«Я устала быть полной, я ощущала, что это тело не принадлежит мне. Однажды я решилась на изменения» – говорит девушка.


Луна также рассказала, что не делала операцию на желудке, не прибегала к липосакции, не пользовалась услугами косметологов. В ролик она включая свои старые снимки, а также новые фото.

Теперь, вместо огромной одежды, которая скрывала лишний вес, на девушке красуются короткие топы, брюки, подчеркивающие фигуру.

Теперь Луна может одевать любой наряд и ощущать себя великолепно.

Зрители были удивлены такой трансформацией:

«Ты великолепна, твоей силе воли можно позавидовать»


«Вау, ты прекрасна»


«Ты очень красивая, просто молодец»

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По материалам: MirFactov

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