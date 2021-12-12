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Дорожные камеры смогут в автоматическом режиме выписывать штрафы за опасное вождение

Дорожные камеры смогут в автоматическом режиме выписывать штрафы за опасное вождение

Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения начнут выявлять опасное вождение, рассказали газете "Коммерсант" в Росстандарте.

Этот термин был введен в ПДД еще в 2016 году, но в течение этих лет нарушение не фиксировали из-за размытой формулировки. Теперь ведомство совместно с МВД готовит новый ГОСТ, который более четко охарактеризует опасное вождение так, что для его фиксации можно будет использовать дорожные камеры. Стандарт должен быть утвержден в 2022 году.

Кроме того, новый ГОСТ вернет понятие средней скорости, за превышение которой с недавнего времени перестали штрафовать российских водителей. Граждане часто жаловались на неправомерность штрафов за это нарушение, поскольку такое понятие отсутствует в ПДД. Новый стандарт приведет этот момент в соответствие с законодательством.

Ранее Ruposters писал о новых штрафах, которые появятся в 2022 году.

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По материалам: uposters.ru

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