Два круиза Иркутской области признали лучшими в России

Водные маршруты Иркутской области стали победителями Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Путешествие на теплоходе «Баргузин» в бухту Песчаную, разработанное Восточно-Сибирским речным пароходством, получило Гран-при Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший речной круиз». Итоги конкурса подвели в Перми. Ещё один маршрут Иркутской области — тур «Пробуждение Байкала» компании «Исттрэвэл» – занял первое место в этой же номинации, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» проводится с 2014 года. Это одна из главных отраслевых наград. Она присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм). Конкурс проходит по 27 номинациям, включающим различные виды маршрутов и туров. В 2021 году для участия в премии было заявлено 445 проектов из 60 регионов страны.

В агентстве по туризму региона подчеркнули, водные маршруты по Байкалу позволяют увидеть многие уникальные и недоступные места на Байкале, познакомиться с живой природой озера. Например, посмотреть на лежбища нерп, увидеть с безопасного расстояния бурых медведей, которые в конце весны – начале лета выходят на берега после зимней спячки.

В навигацию 2021 года Восточно-Сибирское речное пароходство перевезло более 175 тысяч пассажиров по регулярным и экскурсионным маршрутам. В минувшем сезоне осуществлялись поездки в бухту Песчаную, архитектурный музей «Тальцы», в живописную деревню на берегу Байкала Большие Коты, в бухту Загли и поселок Хужир острова Ольхон. Кроме того, осуществлялись регулярные рейсы в Листвянку, Большие Коты, Песчанку и на Ольхон. Маршрут Листвянка — остров Ольхон был восстановлен, в 2020 году из-за пандемии он не работал.