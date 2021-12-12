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ФАС проведёт анализ маркетплейсов на наличие проблем с доступом к площадкам, пишут СМИ

ФАС проведёт анализ маркетплейсов на наличие проблем с доступом к площадкам, пишут СМИ

12:59  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: Известия



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовит проверку рынка e-commerce, в рамках которого изучит взаимодействие участников и определит проблемы доступа. Об этом сообщает в воскресенье газета «Известия».

Как заявили в антимонопольном органе, служба готовится провести анализ рынка, на котором осуществляют деятельность маркетплейсы.

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«В его рамках ФАС детально изучит взаимодействие участников, проблемы доступа на рынок и другие вопросы», — сообщили в ФАС.

По словам источника газеты, служба проведёт анализ в том числе условий перехода поставщика с одной платформы на другую. По его словам, сейчас эти условия не всегда учитывают интересы бизнеса, а иногда и прямо им противоречат. Есть примеры, когда предпринимателю при таком переходе не отдавали товар по восемь месяцев, уточнил он.

В Минпромторге в ответ на запрос издания с просьбой поделиться своим видением регулирования маркетплейсов заявили, что вместе с представителями отрасли готовят кодекс добросовестных практик для рынка электронной коммерции.

По данным газеты, в октябре на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова представители бизнеса жаловались, что на фоне пандемии значимость маркетплейсов резко возросла, и те стали диктовать поставщикам свои условия акций и скидок, а также перестали давать накладные при отгрузке товара, в результате чего при его утере предприниматели часто оставались ни с чем. Тогда предприниматели выступили за чёткие правила игры и попросили зампреда Правительства ускорить их введение.

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Ранее сообщалось, что продавцам маркетплейсов могут компенсировать половину затрат на логистику при экспорте российских товаров через «Почту России». Это следует из проекта постановления Правительства, разработанного Минпромторгом. Документ предусматривает, что «Почта России» получит субсидии на возмещение недополученных доходов из-за предоставления скидки на международные почтовые отправления товаров через маркетплейсы. 



#торговля #интернет


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По материалам: pnp.ru

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